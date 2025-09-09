Werbung

Schon in rund vier Wochen sollte die Neuauflage von Painkiller auf den Markt kommen. Nun haben die Entwickler bekannt gegeben, dass man die Veröffentlichung doch noch einmal um zwei Wochen nach hinten verschieben wird. Statt am 09. Oktober 2025 soll Painkiller nun am 21. Oktober erscheinen.

Die Neuauflage soll das Franchise wiederbeleben. Der erste Teil erschien schon 2004. Gefolgt wurde er von drei Fortsetzungen, die 2009, 2011 und 2012 erschienen. Der neue Teil soll eine komplette Neuinterpretation des Franchise darstellen. Als besonderes Feature wird er einen Online-Koop-Modus für bis zu drei Spieler inklusive Offline-Gameplay enthalten.

Painkiller beginnt wie im Original mit dem Tod unserer Figur. Wir landen im Fegefeuer und müssen einen gefallenen Engel aufhalten. Um dies zu bewerkstelligen, steht uns eine große Auswahl an Schusswaffen zur Verfügung, mit denen wir die Diener der Hölle niedermähen. Zur Verbesserung unserer Fähigkeiten können wir Tarotkarten nutzen. Dank der neuen Online-Funktion besteht auch die Möglichkeit, sein Kartendeck mit dem der beiden Mitspieler abzugleichen, um die perfekte Zusammenstellung zu finden. Zum Spielstart werden vier verschiedene Charaktere mit jeweils eigenen Skills zur Verfügung stehen.

Das Spiel kostet auf Steam standardmäßig 39,99 Euro. Die Deluxe Edition für 49,99 Euro beinhaltet zudem noch den Season Pass. Vorbesteller erhalten zusätzlich mittelalterliche Skins für alle vier Charaktere und sechs Waffen Skins.