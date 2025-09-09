Werbung

Kurz vor der Veröffentlichung von Borderlands 4 hat Gearbox weitere Details zum Endgame vorgestellt. In einem neuen Video werden Inhalte wie der „Ultimate Vault Hunter“-Modus, wöchentliche Quests, zusätzliche Herausforderungen sowie die sogenannten unbesiegbaren Bosse gezeigt, die selbst erfahrene Spieler vor Schwierigkeiten stellen sollen. Ziel sei es, die Motivation auch nach Abschluss der Kampagne aufrechtzuerhalten und durch Spezialisierungen sowie Loot-Optionen langfristig Abwechslung zu bieten.

Parallel dazu richtete sich das Studio mit einer Warnung an PC-Spieler mit schwächerer Hardware: Wer die minimalen Systemanforderungen nicht erfüllt, müsse damit rechnen, dass das Spiel im Prinzip unspielbar bleibt. Auch der angekündigte Day-One-Patch, der weitere Optimierungen bringen soll, könne daran nichts ändern. Gearbox-CEO Randy Pitchford betonte, dass ältere Systeme naturgemäß Schwierigkeiten hätten, moderne AAA-Spiele mit stabiler Performance auszuführen. Besonders in intensiven Kampfszenen sei es fast ein Zufall, wenn Systeme unterhalb der Anforderungen überhaupt stabile Bildraten erreichen.

Pitchford verwies zudem darauf, dass Faktoren wie die Nutzung einer HDD statt einer SSD ebenfalls zu Rucklern beitragen könnten. Die nahtlose, offene Spielwelt sei technisch anspruchsvoll, und es sei schlicht unrealistisch, auf veralteter Hardware flüssiges Gameplay zu erwarten. Spielern mit schwachen PCs rät Gearbox daher, auf Konsolenversionen wie die PlayStation 5 oder die Xbox Series X/S auszuweichen.

Alternativ wird mindestens ein Intel Core i7-9700 oder AMD Ryzen 7 2700X mit 16 GB RAM und einer NVIDIA GeForce RTX 2070 oder AMD Radeon RX 5700 XT vorausgesetzt. Empfohlen wird hingegen ausdrücklich ein Intel Core i7-12700, bzw. AMD Ryzen 7 5800X sowie 32 GB RAM, flankiert von einer NVIDIA GeForce RTX 3080 oder AMD Radeon RX 6800 XT. 100 GB freier Speicher werden in jedem Fall benötigt.

Borderlands 4 erscheint am 12. September 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Eine Version für die Nintendo Switch 2 folgt am 3. Oktober 2025.