Mit Legacy of Valor stellt der Tschechische Solo-Entwickler Filip Husak sein erstes Spiel vor. Auf der Webseite des Entwicklers gibt dieser an, dass er sich bereits seit rund 20 Jahren mit Spieleentwicklung und Coding befasse. Er hat Informatik studiert und über die Jahre Erfahrung in der Teamführung gesammelt. Sein Ziel ist es, ein Team von rund zehn Personen aufzubauen, um mit ihnen das Spiel seiner Träume zu entwickeln.

Um die nötigen Mittel zu erhalten, soll demnächst eine Kickstarter-Kampagne gestartet werden. Das bisher erschienene Material und die großen Absichten hinter Legacy of Valor konnten schon mehr als 10.000 interessierte Playtester dazu bewegen, sich zu registrieren. Das fertige Spiel will eine fast vollumfängliche Mittelalter-Simulation bieten.

Vorgestellt werden Bau und Management einer Burg mit angeschlossener Siedlung. Jedes Gebäude soll seinen Teil zur Infrastruktur beitragen. Hinzukommen Crafting, Handel und Produktionsketten. Eine der großen Aufgaben im Spiel soll das Versorgen der Einwohner unserer Siedlung sein. Als nächstes stehen Aufbau und Kontrolle großer Armeen an. Zudem soll es eine packende Story geben, nach deren Ende das Spiel in einen unendlichen Sandbox-Modus übergeht, der es Spielern ermöglicht, die Geschicke ihrer Siedlung noch weiter zu lenken.

Interessierte können sich das Spiel bereits jetzt bei Steam auf die Wunschliste setzen. Die Kickstarter Kampagne soll in rund 25 Tagen starten. Ein entsprechender Countdown findet sich auf der offiziellen Webseite.