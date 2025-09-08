Werbung

31 Jahre ist es her, dass der erste Teil der Tokyo-Xtreme-Racer-Reihe erschienen ist. Gestartet sind die Spiele 1994 Auf Super Famicom, bzw. auf der westlichen Variante SNES. Seit dem Start der Reihe werden die Spiele von dem japanischen Entwicklerstudio Genki, das bereits 1990 von ehemaligen Sega-Mitarbeitern gegründet wurde, entwickelt.

Auch wenn die Rennspiele in Europa eher weniger bekannt sind, wurden mit Ablegern, Spin-Offs und mobilen Versionen über 30 Titel veröffentlicht. Die allermeisten davon erschienen zwischen 1994 und 2006. Seither wurde es ruhig um die Reihe. 2011 und 2017 erschienen jeweils nur mobile Fassungen. 2025 startete nun ein neuer Teil der Hauptreihe in den Early Access. Das Spiel ist seit dem 23. Januar auf Steam verfügbar. Noch Ende September soll das Spiel die Testphase vollenden und in Version 1.0 veröffentlicht werden.

Am 25. September 2025 soll es so weit sein. Zum Release wollen die Entwickler noch einmal eine Reihe an zusätzlichen Inhalten einfügen, um das Spielerlebnis zu verbessern. Dazu zählt ein überarbeitetes Balancing. In einer Ankündigung auf X werden alle geplanten Features präsentiert. So soll es neuen Content für die Story des Spiels geben. Dazu zählen neue Kapitel und neue zusätzliche Gegner. Natürlich warten zum Release auch neue Autos und mehr Tuning-Teile auf die Spieler.

Tokyo Xtreme Racer spielt in einem abgeschotteten Tokio der Zukunft. Die Einwohner der dystopischen Stadt wetteifern mit getunten Autos um den Sieg in illegalen Rennen durch die Straßen. Sowohl die Straßen der Stadt, als auch die Fahrzeuge sind realen Vorbildern nachempfunden. Dazu zählt der originalgetreu nachgebildete Tokyo Expressway.

Im Early Access auf Steam kostet das Spiel aktuell 29,99 Euro. Der Preis zum Release soll 49,99 US-Dollar betragen. Versionen für Konsolen sind ebenfalls geplant, haben jedoch noch keinen Release-Termin.