Werbung

Wahrscheinlich haben noch nicht viele Spieler von dem MMO Sword of Justice gehört. Das Spiel wird gerade in einer geschlossenen Beta getestet. Der Titel soll bald für PC und Mobilgeräte veröffentlicht werden. Schon die Anmeldung für eine geplante offene Beta, die vom 26. September bis zum 9. Oktober 2025 stattfinden wird, sind beeindruckend.

Immerhin haben 1,8 Millionen Personen Interesse an dem Spiel und sich für den Testphase eingetragen. Tatsächlich sind diese fast zwei Millionen aber noch vergleichsweise wenig mit den Spielern, die das Spiel bereits in Asien hat. In China wurde Sword of Justice nämlich bereits veröffentlicht. Dort kommt der Titel auf über 40 Millionen Spieler.

Das Spiel kann sowohl am PC, als auch auf Mobilgeräten mit iOS oder Android gespielt werden. Dabei gibt es auch eine Cross-Plattform-Synchronisation. Es ist das erste Spiel, das Raytracing auf dem PC und den mobilen Geräten unterstützt. Hinzu kommen die Besonderheiten der NPCs im Spiel. Diese werden von einer KI gesteuert und sollen neben einer eigenen Persönlichkeit auch Erinnerung besitzen. Sie reagieren entsprechend der Taten der Spieler und sollen sich dynamisch anpassen. In Gesprächen werden die Antworten der NPCs auch durch KI generiert.