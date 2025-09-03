Werbung

Mit Tempest Rising erschien im April ein RTS-Titel, der an die Zeiten von Command & Conquer anknüpfen wollte. Das Spiel konnte durchaus überzeugen. Auf metacritic erreichte es einen Metascore von 80 und einen User Score von 7,5. Auch das kürzlich angekündigte Dawn of War 4 zeigt, dass das Genre noch immer Anklang findet.

Mit D.O.R.F. will nun eine Gruppe Indie-Entwickler ihre eigene Interpretation eines klassischen RTS veröffentlichen. Auch hier dient die Command & Conquer-Reihe als Vorbild. Vor allem Alarmstufe Rot ist gut im Spiel zu erkennen. Das Team, das nur aus drei Personen besteht, hat sich den passenden Namen DORFteam gegeben.

Ihr Konzept scheint Anklang zu finden. Der Youtube-Kanal der Entwickler hat bereits 14.700 Abonnenten und wird regelmäßig mit Informationen zum Stand der Entwicklung versorgt. Das Spiel wird drei verfeindete Fraktionen enthalten, die sich zu Land, zu Wasser und in der Luft bekriegen.

Der Basenbau soll sich überwiegend auf Raffinerien, Fabriken und Verteidigung beschränken. Gebäude können für ein effizientes Basenlayout gedreht werden. Bei den Einheiten setzen die Entwickler auf einen Mix aus Realität und Science Fiction. Neben Zeppelin-Bombern ziehen Mechs und Psi-Krieger ins Feld. Wer feindliche Fabriken einnimmt, erhält Zugriff auf die Technologien anderer Völker und kann diese mit seinen eigenen kombinieren.

Einen Release-Termin hat D.O.R.F. aktuell noch nicht. Die offizielle Webseite bietet weitere Informationen und einen Link zur Patreon-Kampagne.