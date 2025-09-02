Werbung

Zwei Jahre lang befand sich Mortal Sin im Early Access. Das Spiel wurde von Hobby Entwickler Nikola Todorovic im Alleingang erstellt. Nun wurde der Titel am 29. August 2025 in Version 1.0 veröffentlicht. Auf Steam erhielt der Titel bisher eine durchaus überzeugende Wertung. Bei über 4.000 Reviews steht er im Schnitt auf äußerst positiv.

Bei Mortal Sinn handelt es sich um einen Dungeon Crawler. Wie bei den großen Vorbildern aus den 90er Jahren begeben wir uns in der Egoperspektive auf ein blutiges Abenteuer durch ebenso düstere wie verwinkelte Katakomben.

Der Look von Mortal Sin ist laut dem Entwickler von Graphic Novels inspiriert. Wer eine andere Optik sehen möchte, kann sich einfach einen anderen Filter im Menü wählen. Hier lassen sich Stil und Farbpalette anpassen. Damit kein Spieldurchgang dem anderen gleicht, werden die Karten jedesmal prozedural generiert. Die einzelnen Räume der Dungeons sind handgefertigt, die Zusammenstellung zufällig. Auch die vergebenen Quests werden zufällig bestimmt.

Im Verlauf des Spiels lassen sich insgesamt 12 verschiedene Klassen freischalten. Auch wenn das Spiel sich auf den Nahkampf fokussiert, gibt es einige Klassen, die Schusswaffen einsetzen können. Das der Titel mit Blut und Gore-Effekten nicht geizt, ist er ab 18 Jahren freigegeben. Interessierte können Mortal Sin auf Steam aktuell im 20 Prozent reduziert für 19,60 Euro kaufen. Nach der Einführungsphase kostet es regulär 24,50 Euro.