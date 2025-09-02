Werbung

Ganze neun Jahre ist es mittlerweile her, dass No Man's Sky veröffentlicht wurde. Nach einem enormen Hype während der Entwicklung kam es bei Release zu einer großen Enttäuschung. Das Spiel konnte die gemachten Erwartungen nicht erfüllen und wurde teilweise stark kritisiert. Die Originalversion steht bei metacritic bis heute auf einem Metascore von 71 und einem User Score von 5,5.

Die Entwickler des Spiels haben aber die Zeit seit Release damit verbracht, weiter an ihrem Titel zu arbeiten. So wurde 2019 die Beyond-Version veröffentlicht. Dabei handelt es sich um ein großes Update, dass jedoch so viele Änderungen ins Spiel bringt, dass es auch einen neuen metacritic-Eintrag erhalten hat. Hier kommt man auf einen Metascore von 83 und einen User Score von 8,1.

Mittlerweile wurden etliche neue Versionen und riesige Updates veröffentlicht. Aktuell hat man Versionsnummer 6.0 erreicht. Das sogenannte Voyager Update erschien am 28. August 2025 und begeistert die Spieler bisher. Mit dem Update wird das Schiffs-System überarbeitet. Die Klasse Corvette wurde eingeführt. Diese Schiffe können von Grund auf konstruiert und angepasst werden. Außerdem können sie eine Crew mit mehreren Spielern beherbergen. Ein Blick auf die Spielerzahlen zeigt, dass diese gerade heute den höchsten Wert seit dem Release-Rekord erreicht haben. Aktuell befinden sich über 98.000 Spieler gleichzeitig online. Diese Zahl konnte man nur zum Release im August 2016 überschreiten, als sich mehr als 212.000 gleichzeitige Spieler eingeloggt haben. Mit verschiedenen Updates erreichte man immer wieder kleinere Spitzen in den Spielerzahlen, den aktuellen Hype konnte jedoch keine davon toppen.

Wer möchte, kann sich No Man’s Sky unter anderem bei Steam kaufen. Das Spiel wurde mittlerweile für alle gängigen Plattformen veröffentlicht. Auf Steam ist es aktuell um 60 Prozent reduziert im Angebot. Dadurch ist es für 23,59 Euro erhältlich.