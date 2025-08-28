Werbung

Im Sommer 2024 wurde ein Prequel zu Gears of War angekündigt. Der Titel mit dem Zusatz E-Day befindet sich aktuell in der Entwicklung. Am 26. August erschien ein Remaster des ersten Teils der Reihe. Gears of War: Reloaded greift das Original von 2006 auf und bringt es auf einen aktuelleren Stand. Dabei handelt es sich bereits um die zweite Neuauflage des Spiels. Bereits 2016 erschien eine Ultimate Edition. Diese lief auf 1080p und 30 FPS im Singleplayer und 60 FPS im Multiplayer.

Das neue Gears of War Reloaded bringt noch einmal einiges mehr mit sich: Erstmalig wird das Spiel für PlayStation-Besitzer verfügbar. Die Auflösung wurde auf 4K hochgeschraubt und die Frames der Ultimate Edition verdoppelt, sodass man im Singleplayer auf 60 und im Multiplayer auf 120 FPS kommt. HDR ist nun ebenfalls verfügbar. Schatteneffekte, Beleuchtung und viele Texturen wurden überarbeitet oder neu erstellt. Die Ladezeiten aus der Kampagne sind verschwunden.

Besondere Aufmerksamkeit hat der Multiplayer erhalten. Alle 19 Karten und sämtliche Charaktere aus dem Original sind inklusive aller DLCs enthalten und können im Spiel freigespielt werden. Es gibt nun dedizierte Mehrspielerserver und Anti-Cheat für PC-Spieler. Weiterhin wurden Crossplay und Cross-Progression eingebaut.

Das Spiel ist als Teil des Xbox-Game-Pass-Abos verfügbar. Wer sich bereits die Ultimate Edition gekauft hat, erhält die neue Version kostenlos. Auf Steam ist das Spiel für 39,99 Euro erhältlich. Während der Metascore auf metacritic bei 80 steht, erreicht man bei Steam im Durchschnitt nur eine Wertung von "ausgeglichen".