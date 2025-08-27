Werbung

Am 25. August 2025 ist Pizza Bandit in den Early Access gestartet. Das Spiel wurde von JofSoft entwickelt und konnte KRAFTON als Publisher gewinnen. Gestartet ist der Titel vorerst nur auf PC und ist über Steam und den Epic Games Store verfügbar. Es handelt sich hierbei um einen Third-Person-Koop-Shooter. Allerdings versucht Pizza Bandit einen neuen Weg zu gehen und bringt mitten in die Schießereien auch noch Kochfunktionen.

Die Story des Spiels ist ebenso durchgeknallt wie der Gedanke, ein Kochspiel mit einem Shooter zu verbinden. Die Spieler übernehmen die Kontrolle über einen zeitreisenden Ex-Söldner. Sein Ziel ist es jedoch nicht, die Menschheit zu retten oder Fehler der Vergangenheit zu korrigieren. Er möchte einfach die größte Pizzeria der Galaxie eröffnen. Das Geld für die Eröffnung seines Ladens verdient sich Hauptfigur Malik auf Trips in die Vergangenheit, während der die Spieler gefährliche Ziele gegen Geld ausschalten.

Bis zu vier Spieler können gemeinsam in die Missionen starten. Dort erwarten sie neben Wellen von Gegnern, gegen die sie mit Schusswaffen antreten, auch die Aufgabe, verschiedene Mahlzeiten zuzubereiten und im Kampf zu servieren. Die verschiedenen Missionen unterscheiden sich je nach Epoche, in der sie stattfinden. Im Spiel sind sowohl die Waffen als auch die Ausrüstung unserer Pizzeria anpassbar. Alles wird mit dem im Spiel verdienten Geld bezahlt. Auch der Spielercharakter kann mit Skins nach Belieben angepasst werden.

Das Spiel befindet sich aktuell noch im Early Access. Einige Zwischensequenzen und die Steam-Erfolge wurden aber bereits aktiviert. Die Entwickler wollen noch während der Early Access Phase zusätzliche Missionen, neue Gegner, Rezepte und Inhalte für die Restaurants veröffentlichen. Bei der Reihenfolge will man sich am Feedback der Community orientieren. Aktuell steht die Bewertung des Spiels auf Steam auf einem Schnitt von ausgeglichen. Wer sich den Titel zulegen möchte, kann ihn noch bis zum 06. September um 10 Prozent reduziert für 22,05 Euro kaufen.