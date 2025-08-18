Werbung

Auf der bevorstehenden Gamescom 2025 will Elysium Game Studio neues Gameplay-Material zu seinem in Entwicklung befindlichen Titel Neo Berlin 2087 präsentieren. Bereits im Vorfeld der Messe lenkt der Spielentwickler die Aufmerksamkeit durch einen neuen Trailer auf sich.

So zeigt der neueste Trailer überarbeitete Modelle, frische Gameplay-Sequenzen und Zwischensequenzen, die den düsteren Stil und die neongetränkten Straßenschluchten in den Vordergrund rücken. Gleichzeitig zieht der neue Trailer trotz der atmosphärischen Gestaltung abermals Kritik auf sich. So reagieren viele der Zuschauer zwiespältig und kritisieren etwa Charakterdesign und Animationen, die teils als unnatürlich oder steif empfunden werden. Auch die Waffenanimationen sorgen für Diskussionen, da hier immer wieder Ähnlichkeiten zu Cyberpunk 2077 festzustellen sind. Bereits der erste Trailer wurde von ähnlichen Vorwürfen begleitet, weshalb die Skepsis innerhalb der Community weiter anhält.

Das Action-Rollenspiel soll für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen und die Spieler in eine dystopische Zukunftsversion Berlins versetzen. Als Detektiv geraten diese in den Strudel einer weitreichenden Verschwörung, die das Schicksal der Stadt bedroht. Die Besonderheit des Spiels liegt in der Kombination aus Third- und First-Person-Perspektive, die eine cineastische Erfahrung verspricht. Elysium positioniert Neo Berlin 2087 als Cyberpunk-Detektiv-Thriller, der Ermittlungselemente, Action und Entscheidungen eng miteinander verzahnen soll. Konkrete Angaben zum Erscheinungstermin oder Umfang fehlen jedoch weiterhin, auch wenn auf der offiziellen Steam-Seite bereits erste Informationen verfügbar sind.

Der Titel wird von Spieler neugierig beobachtet. Bereits vor zwei Jahren gab es erste Pre-Alpha-Szenen, gefolgt von einem Auftritt auf der letztjährigen Gamescom. Für die Hauptrolle wurde der Schauspieler Elias Toufexis verpflichtet, der als Stimme von Adam Jensen in Deus Ex: Human Revolution bekannt wurde und mit seiner Erfahrung die Erzählung sowie die Präsenz der Hauptfigur verstärken soll.