Vor 32 Jahren startete mit Jurassic Park ein Franchise, das bis heute Millionen von Fans begeistert. Mittlerweile sind sieben Filme erschienen - der bisher letzte erst in diesem Juli. Auch zwei animierte Serien-Ableger wurden bisher veröffentlicht. In den drei Jahrzehnten erschienen weiterhin etliche Spiele-Umsetzungen. Neben vielen Flops befinden sich unter diesen auch einige sehr beliebte Titel wie die Jurassic World Evolution Aufbauspiele.

Während der dritte Teil dieser Reihe bereits am 21. Oktober 2025 erscheinen soll, befindet sich noch ein weiteres Dino-Spiel in der Produktion. Schon 2023 wurde Jurassic Park Survival präsentiert. Seit dem Reveal-Trailer wurde es jedoch ruhig um das Spiel. Nun haben die Macher neues Behind-the-Scenes-Footage auf YouTube veröffentlicht.

In dem Clip kommen auch die Entwickler des Spiels zu Wort. Sie betonen, dass einer der wichtigsten Punkte in der Entwicklung die filmgetreue Umsetzung des Materials war. Das Spiel schickt die Spieler in der Rolle von Dr. Maya Joshi zurück auf die Isla Nublar. Damit wird zwar eine neue Figur eingeführt, der Handlungsort ist jedoch schon bekannt. Die Geschichte schließt damit direkt an die Geschehnisse des ersten Films an. Maya wurde auf der Insel zurückgelassen und kämpft nun allein um das Überleben in der von Echsen überlaufenen Parkanlage.

Ressourcenmanagement soll ebenso wichtig sein wie geschickte Taktiken, um den Dinosauriern auszuweichen oder sie mit verschiedenen Gegenständen abzulenken. Da sich der Titel an Survival-Fans richten soll, wird es vermutlich einige Crafting-Mechaniken geben. Leider gibt es nach wie vor kein Release-Zeitfenster. Wer möchte, kann sich das Spiel bei Steam allerdings jetzt schon auf die Wunschliste setzen. Auf der offiziellen Webseite gibt es weitere Informationen. Laut dieser soll das Spiel für Steam, Playstation 5, Xbox Series X/S und den Epic Store erscheinen.