Ganze 34 Jahre ist es her, dass mit Terminator 2 - Tag der Abrechnung die Fortsetzung von Terminator 1 aus dem Jahr 1984 erschienen ist. Der Film war ein riesiger Erfolg und spielte weltweit 520 Millionen US-Dollar ein. Bis heute ist der Film absoluter Kult. Das kleine Studio Reef Entertainment hat nun beschlossen, dem über 30 Jahre alten Film ein Spiel zu spendieren.

Der Clou an Terminator 2D: No Fate ist, dass das Spiel auch im Look von 1991 kommt. Es handelt sich um einen 2D-Sidescroller im Retro-Pixel-Look. Spieler können im Spiel in die Rolle von Sarah Connor und dem T800, damals gespielt von Arnold Schwarzenegger, schlüpfen. Insgesamt warten 15 Level. Der Trailer zeigt bereits etliche bekannte Szenen mit ebenso bekannten Zitaten wie Hasta la vista, Baby.

Ebenfalls zu sehen sind verschiedene Bosskämpfe. Bei diesen gibt es ganz klassisch riesige Gegner mit eigenem Lebensbalken und verschiedenen Angriffsmustern. In mehreren Leveln können sich die Spieler auch mit einem Motorrad fortbewegen. Am Ende des Spiels wartet immer ein Story-Board, das unser Abschneiden mit dem anderer Spieler vergleicht.

Mit dem Infinite Mode, dem Boss Rush Mode, dem Arcade Mode und dem Mother of the Future Modus sollen Spieler die Möglichkeit erhalten, die Level auf verschiedene Weise zu spielen. Das Spiel erscheint am 31. Oktober 2025 für PlayStation 4 & 5, Xbox Series X und Nintendo Switch. Auf der Seite von Reef Entertainment kann man jetzt schon verschiedene Versionen vorbestellen. Die Wahl steht zwischen der Online Exclusive Ausgabe, der Sammleredition und der Day One Edition.

Letztere ist für 54,99 Euro verfügbar. Sie beinhaltet neben dem Standardspiel ein Stoffposter, einen 25 mm Sammel-Arcade-Token, ein farbiges Handbuch und eine Sammlerbox. Die beiden anderen Versionen kosten jeweils 104,99 Euro. Neben den zuvor genannten Inhalten gibt es hier noch eine silberne Sammlerdose, ein Steelbook, ein Artbook, ein Flipbook, einen Briefbeschwerer aus Metall und ein weiteres Stoffposter. Bei der Online Exklusive Edition kommt schließlich noch ein drittes Stoffposter und eine schwarze Aufbewahrungsdose hinzu. Diese ist teilweise bereits ausverkauft.