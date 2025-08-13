Werbung

Erst kürzlich wurde bekannt gegeben, dass die Entwicklung von Bioshock 4 noch etwas auf sich warten lässt. Grund dafür sind laut Jason Schreier Probleme bei der Entwicklung. Anders sieht es scheinbar bei Judas aus. Das Spiel stammt aus der Feder von Bioshock Erfinder Ken Levine. In einem Interview mit Take-Two-Chef Strauss Zelnick wurde nun ein Release-Zeitrahmen für den SciFi-Shooter genannt.

Das Interview gab der CEO der Seite GamesIndustrie.biz. Es entstand nach Veröffentlichung der Finanzzahlen von Publisher Take Two Interactive. Diese zeigen ein sehr starkes erstes Quartal. Darauf basierend hat man die Umsatzprognose für das nächste Quartal sogar angehoben. Zum Portfolio von Take Two gehören die beiden Tochter-Firmen 2K und Rockstar. Besonders letztere sorgt durch die Einkünfte von GTA und das heißt erwartete GTA VI für gute Zahlen.

Auch 2K bietet laut Zelnick in den kommenden Monaten gute Chancen auf Gewinn. Das gerade erst veröffentlichte Mafia: The Old Country wird dabei ebenso genannt wie Judas. Laut dem Publisher ist die Veröffentlichung des Spiels in den nächsten 12 Monaten angedacht. Eine feste Garantie dafür will man allerdings nicht geben. So hat man sich auch in der Vergangenheit mit einem Release-Datum dezent zurückgehalten.

Wenn auch noch nicht viele Informationen zum geistigen Nachfolger von Bioshock bekannt sind, gibt es doch eine kurze Spielinformation auf der Steam-Seite. Dort ist zu lesen, dass uns das Spiel auf ein zerfallendes Raumschiff führt. Namensgeber und Hauptfigur Judas möchte von eben diesem Raumschiff fliehen. Um seinen Plan umzusetzen, muss er Bündnisse mit Freund und Feind eingehen. Es soll sich um einen narrativen Ego-Shooter handeln. Das Spiel wird das Erstlingswerk von Ken Levins eigenem Studio Ghost Story Games. Die Screenshots zeigen bereits den aus Bioshock bekannten und beliebten abgedrehten Look. Wer möchte, kann sich das Spiel bereits jetzt auf seine Wunschliste setzen.