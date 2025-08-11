Werbung

Ubisoft hat versehentlich Details zu einer geplanten TV-Adaption seiner Far-Cry-Spielreihe verraten. Eine kurzzeitig veröffentlichte Pressemitteilung verriet, dass bei FX Networks eine Serie in Arbeit ist, die als Anthologie-Drama angelegt wird. Jede Staffel soll in einer eigenen Welt spielen und neue Figuren vorstellen – ein Konzept, das der Erzählstruktur der Spielreihe folgt, in der jedes Hauptspiel eine abgeschlossene Geschichte bietet.

Seit dem ersten Far Cry im Jahr 2004 hat sich die Reihe zu einem der bekanntesten Ubisoft-Franchises entwickelt, mit sechs Haupttiteln und zahlreichen Ablegern, die Spieler an exotische und oft gefährliche Orte führten – von tropischen Inseln über den Himalaja bis hin zu dystopischen Zukunftsszenarien. Markenzeichen sind charismatische Gegenspieler und aufwendig gestaltete Spielwelten.

Die gelöschte Mitteilung enthielt auch Angaben zu den kreativen Köpfen hinter der Serie. Rob McElhenney, bekannt als Mitentwickler und Hauptdarsteller der langlebigen Sitcom „It’s Always Sunny in Philadelphia“ sowie der Gaming-Komödie „Mythic Quest“, arbeitet gemeinsam mit Noah Hawley an der Umsetzung. Hawley schuf die preisgekrönten FX-Serien „Fargo“ und „Legion“ und ist derzeit als Showrunner der kommenden Serie „Alien: Earth“ tätig. Während Hawley die kreative Leitung übernimmt, soll McElhenney auch vor der Kamera auftreten.

FX gilt als idealer Sender für das Projekt, da er sich in der Vergangenheit mit hochwertigen und oft düsteren Dramaserien einen Namen machen konnte und bereits als Heimat für Hawleys frühere Produktionen diente. Auch der Zeitpunkt für die Ankündigung könnte kaum günstiger sein. Hochwertige Videospiel-Adaptionen liegen derzeit im Trend und Serien wie „The Last of Us“ und „Fallout“ feiern große Erfolge. Das Far Cry-Projekt reiht sich damit in einen wachsenden Bewegung ein, bei dem Gaming-Marken gezielt für den Serienmarkt adaptiert werden.