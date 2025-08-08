Werbung

Die Horror-Shooter Heretic und Hexen sind bis heute absoluter Kult im Ego-Shooter-Genre. Dabei ist Heretic mittlerweile 31 Jahre alt. Hexen erschien 1995 und damit nur ein Jahr später. Rechteinhaber und Publisher Bethesda hat beide Spiele nun überraschend als Shadow-Drop am 07. August 2025 neu veröffentlicht.

Insgesamt können sich Käufer des Packs, der unter dem simplen Titel Heretic & Hexen erschienen ist, auf 117 Kampagnen-Maps und 120 Deathmatch-Maps freuen. Diese verteilen sich auf Heretic, Hexen, die Erweiterung Death Kings of the Dark Citadel und zwei neue Episoden für die Spiele, die extra für diese Collection erstellt wurden.

Die Entwickler haben die Spiele sinnvoll überarbeitet, um sie an ein modernes Publikum und moderne Systeme anzupassen. So sind nun online Modi zwischen verschiedenen Plattformen für bis zu 16 Spieler verfügbar. Lokal auf geteiltem Bildschirm können acht Personen spielen. Der Soundtrack wurde verbessert und die Spiele unterstützen jetzt bis zu 4K und 120 FPS. Auch die Spielbalance wurde überarbeitet. Wer allerdings mit dem alten System spielen möchte, kann dies auf Wunsch umstellen. Schnellspeichern und Schnellladen wurden ebenfalls als Optionen eingefügt. Während das Originalspiel nur in Englisch verfügbar war, wurde es nun in 12 Sprachen, darunter Deutsch, übersetzt.

In Heretic haben drei böse Magier das Reich zerstört und beinahe alle Elfen getötet. Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines der letzten Elfen und begeben sich auf einen Rachefeldzug gegen die Dämonen und ihre Schöpfer. In Hexen erhalten wir sogar die Auswahl, ob wir als Krieger, Magier oder Kleriker spielen wollen. Hier müssen wir unser Reich gegen Corax den Schlangenreiter verteidigen. Wer sich die Spiele zulegen möchte, kann das Paket auf GOG oder Steam zum Preis von 14,99 Euro erstehen. Wer einen der beiden Originaltitel bereits in seiner Bibliothek hat, erhält das Paket kostenlos. Außerdem ist es direkt ab Release Teil des Microsoft Game Pass.