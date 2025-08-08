Werbung

Ein eher unbekannter Vertreter des Strategiespiel-Genres ist das RTS Ashes of the Singularity. Veröffentlicht wurde der Titel bereits 2016 von Publisher Stardock. Noch im selben Jahr wurde die Erweiterung Escalation veröffentlicht. Während das Hauptspiel durchwachsene Kritiken erhalten hat, wurde diese Erweiterung immerhin mit einem Metascore von 81 und einem User Score von 7,5 bei metacritic bewertet. Nun hat Publisher Stardock einen zweiten Teil angekündigt.

Im Spiel geht es um den Konflikt zwischen drei Fraktionen, die die Erde beherrschen. Die Reste der Menschheit stehen dem sogenannten KI-Substrat und der Post-Human-Koalition gegenüber. Genau wie im Vorgänger wirbt das Spiel damit, dass Spieler die Kontrolle über tausende von Einheiten auf dem Schlachtfeld übernehmen können. Neben der richtigen Aufstellung kommt es auch auf den gezielten Einsatz des Terrains an.

Das Spiel soll neben einer umfangreichen Kampagne auch einen Multiplayer und einen Skirmish-Modus bieten. Die drei Fraktionen bringen jeweils einzigartige Einheiten und Gebäude mit sich. Das Spiel hat noch keinen konkreten Release-Termin. Man hat aber angekündigt, eine Veröffentlichung im kommenden Jahr zu planen. Ein entsprechender Steam-Eintrag ist jedoch schon vorhanden. Wer möchte, kann sich das Spiel also bereits auf die Wunschliste setzen.