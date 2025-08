Werbung

Mit Frostliner ist ein Survival-City-Builder-Spiel angekündigt, das wie eine Kombination aus Frostpunk und Snowpiercer anmutet. Das Spiel versetzt einen in die Rolle eines Kommandanten, der eine riesige Lokomotive durch eine eisige Welt steuert, in der das Überleben auf Schienen stattfindet. Das Spiel kombiniert dabei Elemente aus Städtebau, Survival und Tower Defense zu einem einzigartigen Konzept. Die Handlung spielt in einer postapokalyptischen Welt, in der die Zerstörung des Mondes und nachfolgende Kriege die Temperaturen auf ein lebensfeindliches Niveau sinken ließen. Die einzige Hoffnung ist die Fahrt über ein Netz von Schienen, immer auf der Suche nach Wärme und Sicherheit.

Der Frostliner dient als mobile Stadt, die nicht nur den Transport, sondern auch das Überleben der Passagiere gewährleistet. Der Zug kann durch neue Waggons erweitert werden, die mit verschiedenen Einrichtungen ausgestattet werden, um Bedürfnisse der Reisenden zu erfüllen, Ressourcen zu produzieren oder Forschung voranzutreiben. Der geschickte Einsatz von Boni kann dabei etwa die Produktivität des Zuges mit zunehmender Größe steigern. Doch Wachstum allein reicht nicht, denn der Zug will auch stets mit Treibstoff versorgt werden.

Um am Leben zu bleiben, sind regelmäßige Stopps unvermeidlich, um Vorräte zu sammeln, Trümmer zu beseitigen und Überlebende aufzunehmen. Diese Momente bergen jedoch ein großes Risiko, da die Heizsysteme nur durch begrenzte Batteriereserven betrieben werden, sobald die Lokomotive stillsteht. So baut das Spiel Druck auf, die nötigen Ressourcen zu sichern, bevor die Vorräte zur Neige gehen. Technologien wie ein makaberer Leichenofen, der Verstorbene in dringend benötigten Brennstoff verwandelt, eröffnen neue Möglichkeiten, jedoch zu einem hohen moralischen Preis.

Gefahren sollen laut Entwickler überall in der gefrorenen Einöde lauern. Feindliche Gruppen und Kreaturen sind ebenso hinter dem Zug her wie die Kälte. Nicht zerstörte Angreifer sollen zu hartnäckigen Verfolgern werden, die dem Frostliner im Nacken sitzen, bis er erneut halten muss. Spieler müssen so entscheiden, ob sie in die Verteidigung investieren, um Bedrohungen zu eliminieren, oder die Geschwindigkeit des Zuges erhöhen, um Angreifer abzuhängen.

Die Welt von Frostliner soll eine lineare Geschichte erzählen. Jede Station, jede Begegnung und jede Entscheidung soll dabei Gewicht haben. Geplant ist das Spiel für 2026, die aufgelisteten Systemanforderungen sehen noch sehr nach Platzhaltern aus. Laut den Entwicklern soll noch in diesem Jahr eine geschlossene Testphase anstehen, um erstes Feedback von Spielern zu sammeln.