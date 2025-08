Werbung

Im Oktober 2024 erschien Black Ops 6. In unserem Test konnte uns der Zombie-Modus überzeugen. Micropayments und mangelnde Innovation vermiesten uns das Bild allerdings ein wenig. Um den Multiplayer aktiv zu halten, liefern die Macher seither regelmäßig neue Inhalte in Form von Seasons. Die mittlerweile fünfte Season trägt den Titel Heroes Hold the Line und startet am 07. August 2025.

Mit dem Start bringt Activision die Rogue Black Ops-Einheit zurück. Diese kehrt aus dem Schatten zurück. Rehabilitiert durch den Segen des CIA stellt sie sich dem Pantheon-Verräterkartell. Ziel ist die kompromisslose Eliminierung der letzten Widerstände. Im Multiplayer warten Runway, Exchange und World Motor Dynasty in der Kartenrotation. Mit dem Mid-Season-Update folgt dann noch die Casino-Karte Jackpot. Als neue Modi warten Aim High, Snipers Only und Cranked Moshpit. Auch hier folgen neue Mid-Season Inhalte mit Cranked Demolition LTE und Blueprint Gunfight. Dann wird mit dem Combat Bow auch ein neuer Scorestreak verfügbar.

Der Zombie-Modus bringt das Finale der Black Ops 6-Zombie-Story. Die Operation The Reckoning schickt Spieler in die Janus-Towers. Der Gorgofex, eine absurde Symbiose aus Pilz und Insekt, bringt neue Bedrohungsmechaniken ins Spiel. Warzone bekommt mit Raze the Roof eine neue Auftragsreihe. Dabei geht es um die Geheimnisse von Verdansk. Stadium Resurgence und Deadline kommen für begrenzte Zeit ins Spiel. Der Satellite Highjack Contract soll eine bedeutende Entwicklung in Warzone andeuten.

Es kommen vier neue Waffen, darunter das ABR A1 Sturmgewehr und die Boxhandschuhe als Nahkampfoption. Der Gravemark .357, ein Revolver, kommt zur Saisonmitte. Events, neue Belohnungen und ein Battle Pass liefern zudem kosmetischen Content. Alle weiteren Informationen zur neuen Season finden sich auch im offiziellen Blog von Call of Duty.