Werbung

Kürzlich fand der diesjährige Showcase von THQ Nordic statt. Darin wurde unter anderem ein Release-Zeitraum für das Remake von Gothic 1 bekanntgegeben. Die Macher des ursprünglichen Spiels haben das Studio Piranha Bytes allerdings schon im letzten Jahr geschlossen. Mit Pithead Studio haben Björn und Jenny Pankratz nun ihre eigene Spieleschmiede. Passend zum THQ Showcase haben auch sie einen neuen Trailer zu ihrem kommenden Erstlingsspiel Cralon vorgestellt.

Der kurze Clip zeigt, dass sich Cralon sehr an klassischen Rollenspielen wie Ultima orientiert. Die Macher selbst bezeichnen das Spiel als einen “3D Immersive Sim Dungeon Crawler mit RPG und Adventure Elementen”. Der namensgebende Held Cralon ist ein Dämonenjäger. Bei einem Auftrag geht etwas schief und er landet in einer alten Mine. Fortan gilt es, einen Weg zurück an die Oberfläche zu finden und dabei das Geheimnis des Ortes aufzudecken.

Das Spiel setzt auf eine düstere Stimmung und frei begehbare Minenschächte. Die Dialoge im Spiel sind voll vertont. Versteckte Schriften und Bilder liefern Hintergrundinformationen zur Geschichte. Einen festen Release hat Cralon aktuell noch nicht. Wer möchte, kann sich das Spiel jedoch schon auf seine Steam-Wunschliste setzen.