Das neue Horrorspiel "Cronos: The New Dawn" von Bloober Team hat bislang noch keinen offiziell bestätigten Veröffentlichungstermin, doch durch ein Leak könnte dieser nun unabsichtlich verraten worden sein. Während der Entwickler bisher nur eine Veröffentlichung im Herbst 2025 in Aussicht gestellt hatte, tauchte im Xbox Store ein konkretes Datum auf. Laut einem Bericht von TwistedVoxel wird das Spiel am 5. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC gelistet. Darüber hinaus soll es einen 48-stündigen Early Access geben, der möglicherweise durch den Kauf einer speziellen Edition am 3. September startet.

Obwohl der Xbox Store in der Vergangenheit häufig als verlässliche Quelle für solche Informationen diente, könnte es sich bei dem Termin aber auch um einen Platzhalter handeln. Dennoch wirkt die genannte Angabe plausibel, da Bloober Team zuletzt vermehrt längere Trailer und Gameplay-Material veröffentlichte und die Veröffentlichung ohnehin für den Herbst angekündigt ist.

„Cronos: The New Dawn“ ist eine völlig neue IP der Horror-Spezialisten, die zuletzt mit dem Remake von „Silent Hill 2“ für Aufsehen sorgten. Das Spiel wird als „Liebesbrief an den Survival-Horror“ beschrieben und spielt in einem postapokalyptischen Sci-Fi-Szenario, das auf eine intensive Atmosphäre und starke Spielerentscheidungen setzt. Der Schauplatz ist eine düstere Welt, wo osteuropäischer Brutalismus und retro-futuristische Technik zusammentreffen.

Erst kürzlich sah sich der Entwickler durch die Wahl einer weiblichen Hauptfigur allerdings mit dem Vorwurf konfrontiert, eine "feministische Agenda" verfolgen zu wollen. In einem Interview mit GamesRadar wies Bloober Teams Game Director, Jacek Zięba, diesen Vorwurf entschieden zurück und erklärte, dass es nicht so ist, "dass wir uns selbst oder Männer hassen". Es sei vielmehr "interessanter, eine weibliche Protagonistin in einem seltsamen Anzug in einem Sci-Fi-Setting zu haben, als eine männliche". Als Beispiele ließen sich etwa Ellen Ripley aus Alien oder Dana Scully aus Akte X anführen.

Neben dem möglichen Releasetermin sind alle Erfolge des Spiels auf der Webseite TrueAchievements aufgetaucht. Insgesamt können Spieler 47 Achievements freischalten, die zahlreiche Herausforderungen bieten. Dazu gehören das Erreichen unterschiedlicher Enden, das Meistern des schweren Modus sowie das Absolvieren eines New Game Plus. Die Erfolge deuten auf drei verschiedene Enden hin, die von den Entscheidungen der Spieler beeinflusst werden. Entwicklerangaben zufolge sollen diese Enden besondere Wendungen enthalten und das Erlebnis zusätzlich bereichern.