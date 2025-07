The King is Watching lockt Spieler mit ungewöhnlicher Spielidee

Publisher tinyBuild hat sich auf das Verlegen von Indie-Spielen spezialisiert. Zum Repertoire der Firma zählen auch Überraschungserfolge wie Kill it with Fire und Hello Neighbor. Graveyard Keeper wurde bereits 2018 von tinyBuild veröffentlicht. Auch der neueste Zuwachs im Portfolio legt einen erfolgreichen Start hin.

The King is Watching wurde am 21. Juli 2025 auf Steam veröffentlicht. An der Spitze konnte das Spiel fast 18.000 gleichzeitige Spieler aufweisen. Bei über 2.000 Bewertungen auf Steam steht das Spiel auf einem Schnitt von Sehr Positiv. Einen großen Teil zur Bekanntheit in Deutschland dürfte Hand of Blood beigetragen haben. Er hatte das Spiel vor einer Woche im Stream gespielt und zeigte sich begeistert von der Idee hinter dem Strategie-Titel.

In The King is Watching geht es darum, ein florierendes Königreich aufzubauen. Auf einem schachbrettartigen Gelände hinter hohen Mauern werden dazu verschiedene Produktions- und Wirtschaftsbetriebe gebaut. Von rechts marschieren Angreifer gegen die Burg. Der Clou an dem Spiel liegt im Namen versteckt. Der Bereich um den Mauszeiger entspricht dem Sichtfeld unseres Königs. Nur Gebäude, die er direkt anblickt, arbeiten auch. Die Schwierigkeit besteht also darin, Gebäude so zu positionieren, dass sie zusammenpassen, wenn sie arbeiten und gleichzeitig immer in die richtige Richtung zu schauen. Das Spiel gibt es für 14,99 Euro auf Steam.