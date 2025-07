Werbung

Anfang des Jahres 2025 erschien mit Civilization 7 der neueste Teil der 4x-Strategie-Reihe von Firaxis. Er hat zwar bereits einige gute Ansätze gezeigt, in unserem Test hat sich jedoch herausgestellt, dass es leider auch noch viele Baustellen im Spiel gibt. Seither arbeiten die Publisher mit verschiedenen Updates dagegen, um das Spiel für Käufer noch interessanter zu machen. Aktuell stehen die Steam-Wertungen noch auf einem Schnitt von Ausgeglichen bei mehr als 34.000 Bewertungen. Im Metascore erreicht der Titel immerhin 79 Punkte. Dem gegenüber steht jedoch ein User Score von lediglich 3,8.

Das aktuellste Update bringt Civilization 7 auf Version 1.2.3. Auch wenn es sich hier um ein vergleichsweise kleines Update handelt, bringt es dennoch einige größere Änderungen am Spiel mit sich. Besitzer der Founders Edition des Spiels können sich auch freuen: Das neue Update bringt die erste Hälfte der kostenpflichtigen Inhalte aus Recht auf Herrschaft mit sich.

Zu den wichtigsten kostenlosen Neuerungen zählt der Auto-Erkunden-Modus. Damit können Spieler die Karte aufdecken lassen, ohne ihren Kundschafter aktiv hin und her schicken zu müssen. Auch das immer wieder stark kritisierte User Interface wurde erneut überarbeitet und angepasst. Auch hat man einen neuen Kommandeur eingeführt. Spieler können sich nun auch eine Warnung einstellen, die bis zu 20 Runden vor dem Ende eines Zeitalters den bevorstehenden Wechsel ankündigt. So wird sichergestellt, dass sie noch alle wichtigen Aufgaben erledigen können.

Hinzu kommen noch etliche kleinere und größere Änderungen im Bereich Quality of Life, aber auch an verschiedenen Spielmechaniken. Eine umfangreiche Liste findet sich in den Patchnotes auf der offiziellen Webseite. Wer sich Civilization 7 selbst zulegen will, kann den Titel beispielsweise auf Steam zum Preis von 69,99 Euro erwerben.