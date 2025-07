Werbung

Mit Mortal Crux soll bald ein ambitioniertes Rollenspiel in den Early Access starten. Umgesetzt wird das Spiel vom Solo-Entwickler Jesse Walker. Dieser finanziert das Projekt aus eigener Tasche und ohne einen Publisher. Als Motivation gibt er an, dass er sich das RPG seiner Träume kurzerhand selbst schaffen möchte.

Mortal Crux soll eine Hommage an Action-Rollenspiele der frühen 2000er werden. Als Inspiration gibt Walker Titel wie Baldur’s Gate, Diablo und The Elder Scrolls an. Entsprechend erwartet die Spieler eine Fantasy-Welt im mittelalterlichen Setting. Das Gameplay zielt auf actionorientierte Kämpfe. Die Mechaniken orientieren sich an Soulslikes. Als Perspektive hat sich der Entwickler allerdings für die Vogelperspektive entschieden. Betritt man geschlossene Räume, ändert sich die Ansicht jedoch zu einer kinematischen, feststehenden Kamera. Vorlage waren hier die frühen Resident-Evil-Spiele.

Wer sich nicht allein ins Abenteuer stürzen will, kann mit bis zu drei Freunden in die Fantasy-Welt aufbrechen. Neben etlichen Quests und Gegnern sollen in dem nicht-linearen Spiel ein Tag-Nacht-Zyklus, Wettereffekte und verschiedene Wildtiere warten. Einen offiziellen Trailer gibt es aktuell nicht. Die Steam-Seite zeigt erste Gameplay-Szenen. Laut Entwickler geht der Titel bald in den Early Access. Einen festen Termin dafür gibt es allerdings noch nicht.