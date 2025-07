Let them Trade

Während Aufbau-Fans noch bis zum 13. November 2025 auf das Release von Ubisofts neuestem Anno-Teil warten müssen, erscheinen dieses Jahr viele kleinere Titel im Aufbau- und City-Builder Bereich. Während Anno 117 die Spieler ins antike Rom bringen will, setzt Let Them Trade auf ein mittelalterliches Setting. Das Indie-Spiel will sich aber durch seinen ganz besonderen Look von der Masse abheben.

Unsere gesamte Spielwelt befindet sich dabei auf einem digitalen Wohnzimmertisch. Let Them Trade bringt quasi ein Aufbauspiel im Look eines Brettspiels heraus. Gebäude und Landschaftsmarken sind auf sechseckigen Kacheln angebracht und sehen aus, als seien sie von Hand geschnitzt und bemalt worden.

Die Entwickler geben selbst an, dass man hier weder mehrere Epochen noch ein groß angelegtes oder zeitaufwendiges Aufbauspiel erwarten darf. Es wird auch keine großartige Rahmenerzählung geboten. Stattdessen können Käufer sich auf ein entspanntes Städtebau-Spiel im knuffigen Look freuen. Die Lieferketten sind dennoch durchaus umfangreich entworfen und es gibt auch kleinere Gefechte mit Banditen.

Um die wertvollen Ressourcen auf der Karte abzubauen, gilt es Städte zu errichten, die diese automatisch an- und verkaufen. Um die Städte vor Überfällen zu schützen, werden Burgen gebaut und Ritter ausgebildet. Let Them Trade erscheint am 24. Juli 2025 auf Steam. Wer möchte, kann sich das Spiel bereits auf die Wunschliste setzen. Auch eine kleine Demo, die einen ersten Eindruck vom Spiel vermittelt, ist verfügbar.