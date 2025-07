The Last of Us 2

Werbung

Für Fans von The Last of Us: Part 2 – Remastered steht ab sofort eine Besonderheit zur Verfügung: Denn Naughty Dog hat ein kostenloses Update für das Spiel veröffentlicht, das einen völlig neuen Spielmodus einführt. Mit dem neuen Patch können Spieler die Geschichte nun erstmals auch chronologisch erleben, was eine völlig neue Perspektive auf die bekannten Ereignisse eröffnet. Das Update steht sowohl für PlayStation 5 als auch für den PC über Steam und den Epic Games Store zum Download bereit.

Die ursprüngliche Struktur des Spiels setzt auf Rückblenden und parallele Handlungsstränge, um die Motivationen von Ellie und Abby emotional und tiefgründig zu entfalten. Diese nichtlineare Erzählweise war zentral für die erzählerische Absicht des Studios. Dennoch stellte sich Naughty Dog die Frage, wie sich die Geschichte anfühlen würde, wenn sie in zeitlich richtiger Reihenfolge erzählt würde. Mit dem neuen Modus lässt sich diese Frage nun beantworten.

Durch das chronologische Erzählen sollen emotionale Entwicklungen und parallele Handlungsstränge zwischen Ellie und Abby noch deutlicher werden. Man erlebt etwa, wie Ellie das Gitarrenspielen lernt oder erkennt, wie sich die Wege der beiden Figuren über die Zeit hinweg kreuzen und wie stark sie sich gegenseitig beeinflussen. Laut den Entwicklern bietet dieser Modus eine vertiefte Erfahrung, insbesondere für Spieler, die das Spiel bereits kennen.

Die Umsetzung dieses chronologischen Modus stellte indes eine große Herausforderung für den Entwickler dar, da die ursprüngliche Erzählstruktur mit großer Sorgfalt aufgebaut wurde. Neueinsteigern wird zudem weiterhin empfohlen, die Geschichte zunächst in der ursprünglichen Fassung zu erleben.

Spieler, die sich auf dieses neue Erlebnis einlassen, können sich auf zusätzliche Belohnungen freuen. Der Abschluss des Spiels im chronologischen Modus wird unter anderem mit neuen Trophäen belohnt. Außerdem werden zwei besondere Skins freigeschaltet, die Fans von Naughty Dog besonders erfreuen dürften: Joel im Stil von Nathan Drake und Tommy mit dem Look von Sam Drake. Damit feiert das Studio sein 40-jähriges Bestehen auf besonders charmante Weise. Das Update bringt neben dem chronologischen Modus auch zahlreiche technische Verbesserungen und Fehlerbehebungen mit sich.