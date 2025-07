Tales of the Shire

Tales of the Shire, das kommende Spiel von Wētā Workshop, bringt eine ganz andere Perspektive auf das Herr-der-Ringe-Universum. Statt kriegerischer Auseinandersetzungen auf großen Schauplätzen steht hier das beschauliche Leben eines Hobbits im Vordergrund. In der Rolle eines selbst erstellten Charakters zieht man als Spieler ins idyllische Wasserau – ein kleines, noch nicht offiziell anerkanntes Örtchen im Auenland. Ziel ist es, dieses Stück Mittelerde mit Leben zu füllen, soziale Bindungen zu stärken und es zu einem etablierten Hobbit-Dorf zu entwickeln.

Im Zentrum des Spiels steht der Alltag eines Hobbits. Aktivitäten wie Kochen, Gärtnern, Angeln oder das Einrichten der eigenen Hobbithöhle sollen für entspannte Stunden im Spiel sorgen. Der soziale Austausch mit anderen Bewohnern gehört ebenso dazu wie das Entdecken versteckter Orte und das Erleben wechselnder Jahreszeiten. Tales of the Shire versteht sich als gemütliches Lebenssimulationsspiel, das den Fokus auf Atmosphäre, Gemeinschaft und den Charme des Auenlands legt.

Auch technisch zeigt sich der Titel von einer zugänglichen Seite. Die Mindestanforderungen für den PC-Betrieb in 1080p bei sehr niedrigen Einstellungen und 30 Bildern pro Sekunde sind moderat. Ein Intel Core i5-7600K oder ein AMD Ryzen 3 1200 reicht aus, ebenso wie eine GeForce GTX 770 oder Radeon R9 270X mit jeweils 4 GB Videospeicher. Auch eine Intel Arc A580 mit 8 GB wäre möglich. Vorausgesetzt werden jedoch in jedem Fall 16 GB Arbeitsspeicher. Der benötigte Speicherplatz fällt mit 3 GB vergleichsweise gering aus.

Wer das Spiel in 1080p bei hohen Einstellungen mit stabilen 60 FPS erleben möchte, benötigt stärkere Hardware. Empfohlen werden dafür ein Intel Core i5-10600 oder ein AMD Ryzen 5 8400F sowie eine GeForce RTX 3060 Ti mit 8 GB oder eine Radeon RX 6750 XT mit 12 GB VRAM. Der Arbeitsspeicher bleibt auch hier bei 16 GB, der Speicherbedarf ändert sich nicht.

Tales of the Shire erscheint am 29. Juli für PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und den PC. Der Preis liegt voraussichtlich bei 39,99 Euro. Auf Steam und anderen Plattformen kann der Titel bereits auf die Wunschliste gesetzt werden.