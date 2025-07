Werbung

Einen Mix aus Science Fiction und Horror verspricht das Spiel Routine. Allerdings hat man das Spiel bereits 2012 angekündigt. Das ursprüngliche Release im Jahre darauf konnten die Entwickler ebenso wenig einhalten wie das später geplante Release im Frühjahr 2017. Mittlerweile hat man keinen Veröffentlichungstermin mehr. Dennoch haben sich die Entwickler nun zum Stand des Spiels geäußert und bekannt gegeben, dass es noch nicht ganz tot ist.

Das ursprüngliche Team bestand aus lediglich vier Entwicklern. Bereits 2013 hat man einen Gameplay Trailer veröffentlicht, der bei den Fans hohe Erwartungen weckte. Leider wurde es dann sehr lange still um das Spiel. 2022 erschien ein neuer Gameplay Trailer im Rahmen des Summer Game Fest. Auch dieser vermittelte für viele einen guten Eindruck von dem, was man sich von dem Spiel versprach.

In einem neuen Post gaben die Entwickler nun jedoch bekannt, dass man sich mittlerweile tatsächlich auf der Zielgeraden zu einer Fertigstellung des Spiels befindet. Sogar einen Publisher hat das Team mittlerweile gefunden. Hier steht Ihnen mit Raw Fury ein erfahrener Indie-Publisher zur Seite. Vorerst will man auch auf weitere Veröffentlichungstermine verzichten und will zuerst die Fertigstellung des Spiels an erste Stelle setzen.

Nach 13 Jahren in der Entwicklung hat man auch die Grafik des Spiels ein wenig angepasst. Spieler landen in Routine in einer 80er Jahre Vision einer Mondbasis. Typisch SciFi-Horror wartet dort das Grauen auf die Besucher. Diese können verschiedene Abschnitte der Basis erkunden, darunter ein verlassenes Einkaufszentrum. Eine minimalistische Benutzeroberfläche soll dabei ein möglichst immersives Spielerlebnis bieten. Unser wichtigstes Werkzeug zum Überleben ist dabei das Kosmonauten-Hilfswerkzeug, das durch das Auffinden neuer Module verbessert werden kann. Dabei handelt es sich auch um die einzige Waffe, die zur Verfügung steht. Stattdessen sollte man lieber auf Flucht und Verstecken setzen. Mehr Informationen gibt es auf der Steam-Page des Spiels.