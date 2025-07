Werbung

Schon nächsten Monat findet die diesjährige gamescom statt. Die Spielemesse wird wie jedes Jahr auf dem Gelände der Koelnmesse veranstaltet. Spielefans können sich das Angebot vom 20. bis zum 24. August 2025 ansehen. Die Preise für Tagestickets starten bei 30,50 Euro.

Mit Bandai Namco hat nun noch ein weiterer Aussteller seine Teilnahme bestätigt. Eines der Highlights am Stand soll eine spielbare Demo zu Little Nightmares 3 werden. Das Horrorspiel wurde bereits 2023 im Rahmen der Messe vorgestellt. Es soll noch in diesem Jahr erscheinen. Aktuell ist der 10. Oktober 2025 als Release-Termin geplant.

Auch das zweite Spiel, das am Stand präsentiert wird, soll noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Gamescom-Besucher können Towa and the Guardians of the Sacred Tree anspielen, bevor es am 19. September 2025 erscheinen wird. Das isometrische Roguelike-Spiel erinnert dabei sehr an Konkurrenz Titel wie beispielsweise Hades.

Wer stattdessen eher auf der Suche nach düsterer Action ist, wird sich auf eine erste spielbare Version von The Blood of Dawn Walker freuen. Dabei handelt es sich um das Erstlingsspiel von dem Studio Rebel Wolves, das von ehemaligen Machern der The Witcher Spiele gegründet wurde. Erscheinen soll das Rollenspiel rund um Vampire allerdings erst 2026. Es wurde für PC, Xbox und Playstation angekündigt.