Werbung

Metal Gear Solid: Snake Eater kehrt zurück – und zwar nicht als einfache Neuauflage, sondern als umfassendes Remake, das technische und erzählerische Maßstäbe setzen will. Basierend auf dem Original von 2004, verspricht das Spiel eine modernisierte Spielerfahrung mit realistischer Grafik, immersivem 3D-Audio und überarbeiteten Details, ohne dabei die ikonische Story rund um Naked Snake aus den Augen zu verlieren. Das Ziel der Entwickler ist klar: Das klassische Spielgefühl soll erhalten bleiben, aber mit deutlich mehr Tiefe und technischer Raffinesse neu erlebbar werden.

Die Handlung spielt inmitten des Kalten Krieges, wo der Spieler als Naked Snake – dem späteren Big Boss – eine scheinbar einfache Mission übernimmt: Der Wissenschaftler Sokolov muss gerettet, gleichzeitig die eigene Mentorin, The Boss, ausgeschaltet werden. Doch wie so oft in der Metal-Gear-Welt entpuppt sich alles als Teil eines weitreichenden Komplotts. The Boss wechselt die Seiten, Sokolov wird gefangen genommen und plötzlich steht das Machtgefüge der Welt auf dem Spiel. Die Geschichte bleibt komplex, spannend und emotional – so, wie Fans es erwarten.

Was sofort ins Auge fällt, ist die überarbeitete technische Seite. Das Remake setzt auf die Unreal Engine 5, was sich in realistischeren Umgebungen widerspiegelt. Der Dschungel soll lebendig, detailreich und atmosphärisch dichter wirken. Ergänzt wird das Ganze durch ein neues Schadenssystem, bei dem Blessuren, zerrissene Kleidung und Schusswunden dauerhaft sichtbar bleiben. Die Spielweise hat also auch optisch Konsequenzen.

Wer sich das Abenteuer auf den PC holen möchte, sollte vorher einen Blick auf die Systemanforderungen werfen. Die Mindestvoraussetzungen umfassen einen Intel i5-8600 oder AMD Ryzen 5 3600, 16 GB an Arbeitsspeicher und eine GeForce RTX 2060 Super. Das ist solide Mittelklasse und dürfte auf vielen modernen Gaming-Systemen laufen. Wer jedoch die volle Pracht der Unreal Engine 5 erleben will, sollte mindestens eine RTX 3080 und einen Intel i7-8700K oder vergleichbaren Prozessor mitbringen. In beiden Fällen sind 100 GB freier Speicher notwendig.

Das Remake wird nicht nur die Solo-Kampagne neu interpretieren, sondern auch neue Spielmodi und einen Multiplayer bieten. Damit erweitert sich das klassische Spielerlebnis um zusätzliche Inhalte, die für Langzeitmotivation sorgen könnten. Die Vorbestellung ist bereits möglich: Die Standard-Version kostet 79,99 Euro, die Digital Deluxe Edition schlägt mit 89,99 Euro zu Buche und bietet exklusive Ingame-Inhalte sowie 48 Stunden Vorabzugang.