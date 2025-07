Werbung

Bereits 2010 erschien A World for Keflings. Dabei handelt es sich um die Fortsetzung des zwei Jahre zuvor erschienenen A Kingdom for Keflings. Das Spiel erschien damals noch für die Xbox 360 und Nintendos Wii U. Nach ganzen 15 Jahren will man das ungewöhnliche Spielkonzept nun doch noch auf Steam veröffentlichen.

Bei den Keflings-Spielen handelt es sich um City Builder. Statt mit der Maus Bauaufträge und dergleichen zu verteilen, wie es bei Anno und dergleichen üblich ist, schlüpfen die Spieler hier allerdings in die Rolle eines namenlosen Riesen. Auf Wunsch konnte der dem eigenen Avatar auf Xbox oder Wii U nachempfunden werden. Die Spieler steuern diese Spielfigur, die zwischen den kleinen Keflingen herumläuft und können durch sie ihren Untertanen direkt Aufträge erteilen. So heben wir die kleinen Kerlchen einfach hoch und setzen sie an Rohstoffquellen oder Baustellen ab, damit sie dort ihre Arbeit verrichten.

Ein wenig mehr Komplexität als auf den ersten Blick ersichtlich, findet sich dennoch in dem optisch ebenfalls niedlich gehaltenen Spiel. Um größere und fortschrittlichere Gebäude zu errichten, müssen wir Rohstoffketten beachten und die Gebäude manuell aus kleineren Elementen zusammensetzen. Zur Produktion müssen verschiedene Rohstoffe kombiniert und aufgewertet werden. Als würden wir Lego spielen, können wir dann mit unserem Riesen, also unserer Spielfigur, die Gebäude-Elemente wie Klötze aufeinandersetzen und beispielsweise aus einem Bergfried ein Schloss machen.

A World for Keflings ist eher etwas für Spieler, die sich einen ruhigen Abend machen wollen. Es gibt keine Gegner und kaum Zeitdruck. Stattdessen wartet hier entspanntes Gameplay. Wer nicht allein in die Märchenwelt abtauchen will, kann im Online-Multiplayer mit bis zu sieben weiteren Spielern in den City Builder eintauchen.

Erscheinen soll die Steam-Version am 29. Juli 2025. Wer möchte, kann das Spiel auf die Wunschliste setzen oder sich die Demo herunterladen.