Werbung

Lange war es ruhig um das Genre der Götter-Simulationen. Nachdem Peter Molyneux das Genre mit Titeln wie Populous und Black & White maßgeblich geprägt hatte, sind in den letzten Jahrzehnten quasi keine neuen Spiele erschienen. Die Entwickler der Tlön Industries wollen sich nun an ein Revival wagen. Demiurgos soll in große Fußstapfen treten. Zuvor hatten die Entwickler mit dem Release von Per Aspera bereits Erfahrungen im Simulations-Genre gesammelt.

Im Spiel geht es um den Wettstreit zwischen Göttern. Die Spieler übernehmen die Kontrolle über einen von ihnen, der gegen mehrere Kontrahenten antritt. Austragungsort der Kämpfe sind gewaltige Tische, auf denen sich ganze Welten befinden. Die Echtzeit-Welt kann dabei jederzeit pausiert werden, um die Taktik neu zu planen. Da man als Gott spielt, verfügt man über entsprechende Kräfte. Spieler können diese einsetzen, um ihren Untertanen entweder zu helfen oder diese zu unterwerfen. Die Wahl, ob man einen guten oder einen tyrannischen Gott spielt, liegt ganz beim Spieler.

Die wichtigste Ressource dabei ist natürlich der Glaube der Menschen. Um die Wünsche der Untertanen zu erfüllen, wird notfalls sogar zu Terraforming-Maßnahmen gegriffen. Neue Bergketten oder Meteoritenschauer bilden die gesamte Welt um. Beim Kampf gegen andere Götter soll es auch verschiedene Multiplayer-Optionen geben. Wer lieber allein spielt, kann sich an verschiedenen Herausforderungen versuchen.

Die Entwickler geben an, dass das Spiel nach dem Release nach und nach durch neue Inhalte ergänzt werden soll. Mit DLCs und Updates kommen neue Götter und weitere Fähigkeiten ins Spiel. Zum Start ist bisher die Rede von Marduk, Loki, Anubis, Mars und Poseidon. Aktuell ist der Zugang zu der Testversion noch auf Einladungscodes beschränkt. Einen festen Release für das Spiel gibt es noch nicht.

Wer möchte, kann sich den Titel bereits auf die Steam-Wunschliste setzen.