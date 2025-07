Bandai Namco kündigt My Hero Academia All's Justice an

2014 startete der Manga My Hero Academia. Seither sind 42 Bände erschienen und bereits zwei Jahre später begann eine Anime-Umsetzung der Werke, die bis heute läuft. Seither sind 143 Episoden in 7 Staffeln erschienen. Hinzu kommen mehrere Filme und verschiedene Manga-Spin-Offs. Auch mehrere Videospiel-Adaptionen wurden veröffentlicht. Publisher Bandai Namco, der die Rechte an der Veröffentlichung von My Hero Academia besitzt, hat nun ein weiteres Spiel angekündigt.

Das Spiel dreht sich um das letzte Kapitel der Serie. Die Spieler erwartet ein Kampfspiel, das direkt innerhalb der Erzählung spielt. Gespielt wird in Kampfarenen mit drei gegen drei Kämpfen. Bereits im Vorfeld wurde angekündigt, dass eine möglichst große Auswahl an Figuren aus der Serie zur Verfügung stehen wird. So sollen erstmalig alle Schüler der Klasse 1-A in einem Spiel zu My Hero Academia vertreten sein.

Um den Sieg zu erringen, können die Spieler dabei auf die Spezialfähigkeiten der jeweiligen Figur zurückgreifen. Das Kampfsystem soll sowohl intuitiv als auch zugänglich für Neulinge sein. Das passende Zusammenspiel der Fähigkeiten im Dreier-Team soll der Schlüssel zum Sieg werden. Bandai Namco will in Kürze noch weitere Informationen zum Kampfsystem des Spiels bekannt geben. Das Spiel wird parallel zur finalen Staffel der Serie entwickelt und wahrscheinlich erst nach deren Veröffentlichung erscheinen.

Einen festen Release-Termin für My Hero Academia: All’s Justice gibt es aktuell noch nicht, es steht aber fest, dass es für PlayStation 5, Xbox Series X/S und Steam verfügbar sein wird.