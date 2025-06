Werbung

Vor 46 Jahren veröffentlichte Mattel seine Spielekonsole Intellivision. Sie konnte immerhin ein Absatz von drei Millionen Einheiten erreichen. Mittlerweile erinnern sich nur noch wenige Sammler und Retro-Fans an das Gerät. Das möchte man nun ändern. Bereits 2018 hat Intellivision Entertainment ein Remake seiner Konsole unter dem Namen Amico angekündigt.

Nach der Ankündigung wurde es ruhig um die Konsole. Die Lieferprobleme der Corona-Pandemie taten ihr Übriges und so wurde die Amico bis heute nicht veröffentlicht. Im Mai 2024 wurde Intellivision Entertainment von Atari übernommen. Lange war das einzige Lebenszeichen der Release einiger Spiele für Android Geräte. Dieser erfolgte nämlich über die Amigo Home App. Eine Veröffentlichung der Konsole blieb jedoch aus. Dies hat sich bisher nicht geändert, aber diesen Monat sind weitere Amico Spiele erschienen.

Auf Steam wurden Evel Knievel und Finningen Fox herausgebracht. Für den Nintendo eShop gab es zusätzlich das Spiel Cornhole. Dieses funktioniert sogar mit Nintendos Bewegungssteuerung. Alle drei Spiele werden Teil der Amico Home App für Mobilgeräte.

In Finnigan Fox erwartet die Fans ein klassischer Plattformer rund um den namensgebenden Fuchs. Dieser stürzt sich mit einer klingenbewehrten Armbrust in den Kampf. Als spezielle Mechanik können Spieler mit Hilfe von Magie die Jahreszeit wechseln, um sich einen Vorteil im veränderten Gelände zu verschaffen. Evel Knievel greift die legendären Motorrad-Stunts des gleichnamigen Fahrers auf. Mit verrückten Tricks und Fahrmanövern gilt es die meisten Punkte zu erreichen. Bei Cornhole handelt es sich um ein kompetitives Partyspiel. Im Garten-Setting gilt es, mit Sand gefüllte Säcke mit der Bewegungssteuerung so nah wie möglich an ein festgesetztes Ziel zu werfen und sich so gegen seine Gegner zu behaupten.

Auch wenn die zu den Spielen veröffentlichte Pressemitteilung ankündigt, dass man weiterhin an der Konsole arbeite, gibt es leider noch keinen Release-Zeitraum. Durch die Veröffentlichung der Spiele hoffen Fans nun darauf, die entsprechende Hardware bald zu erhalten.