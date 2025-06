Werbung

Im April 2025 ist mit Tempest Rising eine moderne Hommage an den Strategie-Klassiker Command and Conquer gestartet. Wir hatten das Spiel von Slipgate Ironworks zum Release ebenfalls angespielt. Im Test konnte uns besonders das Retro-Feeling überzeugen. Zum Release waren die mitgelieferten Inhalte allerdings noch durchaus überschaubar. Das große Rally and Recon Update soll das nun ändern.

Das kostenlose Update fügt als größte Neuerung die lange versprochenen zwei gegen zwei Matches hinzu. Spieler können sich auch im Ranked Mode 2 gegen 2 messen und ihre Punkte anschließend im Leaderboard betrachten. Auch ein viel gewünschtes Feature, das zuvor noch nicht angekündigt wurde, hat seinen Weg ins Spiel gefunden. Spieler können nun die maximale Bevölkerungszahl selbst justieren. Dabei ist ein Einstellung von 100 bis 500 als maximale Armee-Größe möglich. An dieser Stelle sei der Hinweis auf mögliche Performance-Einbrüche durch einen zu hoch gesetztes Populationslimit gegeben.

Es wurde ebenfalls an den Communityoptionen gearbeitet. Es gibt nun ein Chat-Menü in Lobbys und dem Multiplayer. Damit können sich Spieler untereinander unterhalten, sich gegenseitig Freundesanfragen schicken und ihren Freunden Party-Einladungen schicken um gemeinsam in den Modi Ranked, Quickplay oder Custom zu spielen. In den Custom Lobbys gibt es nur noch die Möglichkeit, als Zuschauer anderen beim Spielen zuzuschauen. Je nach Einstellung kann man hier bis zu acht Zuschauer pro Spiel erlauben. Zu den Quality of Life Verbesserungen zählt auch die Option, das Intro jetzt durch Drücken von Escape zu überspringen.

Abschließend haben die Entwickler noch sechs neue Maps ins Spiel gepackt. Vier davon sind speziell auf die zwei gegen zwei Modi ausgelegt. Zwei sind für eins gegen eins Duelle gedacht. All diese Maps sind Umbauten bereits existierender Karten. Komplett neu kommen die Alpen und Central Junction in den 1 gegen 1 Map-Pool. Wer sich selbst ein Bild von dem klassischen RTS-Spiel machen möchte, kann sich Tempest Rising aktuell noch um 20 Prozent reduziert für 31,99 Euro kaufen. Der Standardpreis beträgt 39,99 Euro auf Steam.