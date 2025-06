Werbung

In zwei Tagen erscheint mit Broken Arrow, das neues Taktik-Spiel von Entwickler Steel Balalaika und Publisher Slitherine LTD, welches von der Community bereits sehnlichst erwartet wird. So haben die Entwickler in einem LinkedIn Beitrag die Nachricht geteilt, dass sich bereits mehr als eine Million Spieler den Titel auf ihre Steam-Wunschliste gesetzt haben. Das Spiel wurde auch im Vorfeld schon eifrig auf Twitch gestreamt. Diese Übertragung wurden insgesamt 50.000 Stunden angesehen und 7.000 Stunden gestreamt. Auch befindet man sich bereits seit einigen Monaten in den Top 30 der meist gewünschten Spiele auf Steam.

Broken Arrow ist ein strategisches Taktikspiel, das die Spieler in einen hypothetischen Konflikt in der modernen Welt versetzt. Es kann die Kontrolle über 300 realistische Militäreinheiten und entsprechende Technologien übernommen werden. Die Einzelspieler-Kampagne bietet 19 Missionen, die im Baltikum spielen. Dort erleben die Spieler einen Konflikt zwischen den USA und Russland.

Wer lieber auf Action ohne Hintergrundgeschichte setzt, kann im Skirmish-Modus 19 verschiedene Kampagnen mit real existierenden Schauplätzen aufrufen. Zum Start des Spiels wird es hier die Möglichkeit geben, in den Modi 3v3, 4v4 und 5v5 gegen die KI zu spielen. Die Entwickler wollen später zusätzliche Spielmodi, darunter auch 1v1 gegen die KI nachliefern. Multiplayer-Matches gegen menschliche Spieler sind zum Start im Modus fünf gegen fünf möglich.

Wer seine eigenen Szenarien erstellen möchte, kann den mitgelieferten Szenario Editor nutzen, um dies zu tun. Mit dem Tool können sogar Zwischensequenzen und Dialoge erstellt werden. Fertiggestellte Szenarien können der Community über den Steam Workshop zur Verfügung gestellt werden. Aus den über 300 Einheiten lassen sich mehr als 1.500 mögliche Kombinationen für die eigene Armee zusammenstellen. Die Entwickler geben an, einen möglichst großen Fokus auf Realismus gesetzt zu haben. Aktuell kann Broken Arrow zum Preis von 48,99 Euro auf Steam vorbestellt werden. Der Release erfolgt am 19. Juni 2025.