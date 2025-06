Werbung

Borderlands 4 erscheint Mitte September 2025 und wird entgegen vorheriger Befürchtungen nicht 80 Dollar kosten, denn Publisher 2K Games hat bekannt gegeben, dass der Preis für die US-Version bei 70 Dollar liegen wird. Damit endet eine mehrwöchige Kontroverse um eine mögliche Preiserhöhung. In Europa hingegen sieht die Preisgestaltung etwas anders aus. Hier kostet die Konsolenversion 79,99 Euro, nur die PC-Version wird für 69,99 Euro angeboten werden.

Das Spiel kann bereits vorbestellt werden und erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC über Steam und den Epic Games Store. Eine Version für die kommende Nintendo Switch 2 ist ebenfalls geplant und soll zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr 2025 folgen. Zum Start stehen drei verschiedene Editionen zur Verfügung: die Standard Edition, die Deluxe Edition und die Super Deluxe Edition. Vorbesteller aller Versionen erhalten das sogenannte Gilded Glory Pack, das kosmetische Inhalte wie einen Vault Hunter-Skin, einen Waffen-Skin und einen Drohnen-Skin umfasst.

Die Deluxe Edition kostet 99,99 Euro und enthält zusätzlich den Firehawk’s Fury Weapon Skin sowie ein Bounty Pack Bundle mit vier Post-Launch-Inhalten. Die Super Deluxe Edition für 129,99 Euro umfasst sämtliche Inhalte der Deluxe Edition und darüber hinaus weitere exklusive Extras. Damit richtet sich 2K Games auch an besonders engagierte Fans der Serie, die ein erweitertes Spielerlebnis suchen.

Inhaltlich entführt Borderlands 4 die Spieler auf den neuen Planeten Kairos. Dort stehen vier neue Vault Hunter mit individuellen Fähigkeiten zur Auswahl. Die Spielwelt wird von Fraktionen, gefährlicher Fauna und einer verzweifelten Bevölkerung geprägt. Der Planet wurde über Jahrtausende vom sogenannten Timekeeper verborgen gehalten, der die Bewohner mit kybernetischen Implantaten und einer Armee synthetischer Soldaten, bekannt als The Order, kontrollierte.

Die Borderlands-Reihe, die 2009 ihren Anfang nahm, ist für ihren einzigartigen Comic-Stil, schwarzen Humor und eine nahezu unüberschaubare Anzahl an Waffen bekannt. Diese Markenzeichen bleiben auch im vierten Teil erhalten. Mit dem neuen Setting, erweiterten Editionen und angepasster Preisstruktur will Borderlands 4 an den Erfolg seiner Vorgänger anknüpfen und sowohl alte als auch neue Spieler begeistern.