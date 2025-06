Werbung

Mit Lionhearts wollen die Entwickler von Credenzio Studio ein neues MMO im Mittelalter-Setting schaffen. Dabei ist das Spiel eigentlich als Roblox Spielmodus entstanden. Unter dem Originalnamen Lionhearts: Crusade konnte man dort schon mehr als sechs Millionen Spieler für sich gewinnen. Nun soll der Schritt zum eigenständigen Spiel anstehen.

Das fertige Spiel soll nicht mehr den typischen Roblox-Look haben, sondern wird in der Unreal Engine 5 umgesetzt. Erste Bilder wurden bereits veröffentlicht. Zu sehen sind diese unter anderem auf YouTube oder in der Kickstarter-Kampagne. Diese soll in Kürze starten und das nötige Kleingeld für die Entwicklung bereitstellen.

Auch eine Steampage besteht bereits. Dort veröffentlichen die Entwickler regelmäßig einen kurzen Development Log und zeigen neu entwickelte Elemente und Mechaniken. Lionhearts soll Ende des 12. Jahrhunderts spielen. Der Krieg zwischen Sarazenen und Kreuzrittern befindet sich auf einem Höhepunkt, als wir als Spieler in diesen Kreuzzug hineingeraten. Ähnlich wie bei Mount And Blade erhalten Spieler auch hier die Möglichkeit, Lehen zu verwalten, Steuern zu erheben und sogar ganze Städte zu bauen. Grundstücke in ihrem Besitz können sie auch an andere Spieler verpachten.

Die Spielserver sollen untereinander nahtlos verbunden werden, um eine einzige offene Welt zu erschaffen. Serverwechsel werden damit unnötig. Nervige Sammelaufgaben, um Ressourcen zu sammeln oder Gegenstände zu craften, sollen ganz offiziell von den Spielern an sogenannte Offline-Schattenspieler abgegeben werden können, um diese Aufgaben durch einen NPC erledigen zu lassen. Um ein gewisses Maß an Ressourcensammlung wird man dennoch nicht herumkommen. Auf der großen Weltkarte gibt es zwölf von Spielern geführte Königreiche und vier verschiedene Militärorden. Hinzu kommen 14 verschiedene Gilden und insgesamt 66 ausführbare Berufe. Somit sollen die Spieler die maximale Entfaltungsmöglichkeit für ihr Leben im Jerusalem des Heiligen Krieges haben.

Wer möchte, kann sich das Spiel entweder auf Steam auf die Wunschliste setzen oder der noch nicht gestarteten Kickstarter-Kampagne folgen.