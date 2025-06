Werbung

Sonys kürzliches State of Play hat die lange erwartete Rückkehr einer Kult-Horror-Reihe angekündigt. Mit Silent Hill f soll schon am 25. September 2025 ein neuer Ableger von Konamis Silent Hill Serie veröffentlicht werden. Das Setting baut diesmal auf Horror im Japan der 1960er Jahre. Damit verlässt man die namensgebende Stadt Silent Hill.

Zuvor hatte man im Oktober 2024 bereits sehr erfolgreich ein Remake des Silent Hill 2 Originals von 2001 veröffentlicht. Nachdem dieses bei den Fans und auch in unserem Test durchaus überzeugen konnte, haben die Entwickler nun tatsächlich auch eine Neuauflage des allerersten Teils angekündigt. Dieser ist ursprünglich 1999 für die Playstation 1 erschienen.

Verantwortlich für die Umsetzung soll erneut Bloober Team sein. Das polnische Studio hatte auch das Remake von Silent Hill 2 erschaffen. Die Ankündigung erfolgte während des Konami Press Start Live Showcase. Es wurde auch ein offizieller Ankündigungsteaser präsentiert, der auf YouTube zu finden ist. Fans dürfen sich davon allerdings nicht zu viel erhoffen. In den knapp 30 Sekunden langen Clip ist wenig zu sehen. Genau genommen gar nichts außer ein wenig Rauch und dem Schriftzug Silent Hill in Development. Zusätzlich werden Konami als Publisher und eben Bloober Team als Entwickler genannt. Dafür ist die ikonische Spielmelodie zu hören. Trotz des überschaubaren Inhaltes wurde das Video bisher weit über 500.000 Mal aufgerufen und hat mehr als 30.000 Likes erhalten. Das zeigt, wie sehr sich die Fans über diese Ankündigung freuen. Ein Release-Termin für das Spiel ist aktuell noch nicht bekannt. Aufgrund der frühen Ankündigung ist es sehr gut möglich, dass es sich noch in einem sehr frühen Status der Entwicklung befindet.

Im Spiel geht es um den Schriftsteller Harry. Nach dem Tod seiner Frau unternimmt er mit seiner Tochter Cheryl einen Urlaub in der kleinen Stadt Silent Hill. Nach einem Unfall ist seine Tochter verschwunden und Harry begibt sich in der vermeintlichen Geisterstadt auf die Suche nach ihr.