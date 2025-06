Werbung

Mindseye ist gerade erst erschienen. Das Action-Abenteuer wurde von den Hitman-Machern bei dem Studio IO Interactive veröffentlicht. Die Entwickler von Build a Rocket Boy waren zuvor teilweise bei GTA-Schöpfer Rockstar beschäftigt. Beste Voraussetzungen eigentlich, um einen soliden Action-Titel zu schaffen. Seit Veröffentlichung hat das Spiel nun aber mit verheerenden Kritiken und dem Unmut der Fans zu kämpfen.

Während man zumindest noch mit 3.000 gleichzeitigen Spielern gestartet ist, liegt der Schnitt im Moment bei um die 500. Auch fallen nur knapp 40 % der über 1.400 Steam Reviews positiv aus. Damit steht die Wertung auf größtenteils negativ. Bei metacritic zeigt sich ein ähnliches Bild. Der Metascore steht bei lediglich 43, der User Score sogar nur bei 2,8. Gründe für die schlechten Wertungen gibt es scheinbar viele. Am prominentesten sind offenbar technische Probleme. So berichten Nutzer und auch die Presse von Abstürzen, Problemen mit der KI und sehr vielen Grafikfehlern.

Mit Patches möchten die Entwickler nun versuchen, Ihren Erstlingstitel noch zu retten. Das zeigt immerhin, dass ihnen die Probleme des Spiels durchaus bewusst sind. So haben sie versprochen, an der CPU- und GPU-Performance zu arbeiten. Die Tiefenschärfe soll ebenso überarbeitet werden. Auch an der häufig kritisierten Steuerung des Spiels will man Änderungen vornehmen.

Ob die angepeilten Änderungen genügen, oder ob der Schaden bereits zu groß ist, wird sich in den kommenden Tagen zeigen. Die technischen Probleme sind nämlich nicht das Einzige, was die Käufer an dem Spiel bemängeln. So werden auch die Story und das eigentliche Gameplay als maximal durchschnittlich beschrieben. Hinzu kommt der Umstand, dass fast keine Testversionen vor Veröffentlichung ausgegeben wurden. Dies lässt vermuten, dass den Entwicklern der katastrophale Zustand des Spiels durchaus bewusst war und man die Release-Verkäufe nicht gefährden wollte. Wer sich das Spiel dennoch zulegen möchte, kann es beispielsweise auf Steam für 59,99 Euro kaufen.