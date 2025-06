Werbung

Bei der diesjährigen Future Games Show letzte Woche haben Publisher und Entwickler ihre neusten Projekte vorgestellt. Darunter fand sich das Third-Person-Abenteuer Hela. Der neue Trailer, der eigens für das Event erstellt wurde, zeigt die märchenhafte Spielwelt rund um Magie, eine Hexe und Mäuse. Das Spiel bewegt sich irgendwo zwischen skandinavischer Mythologie, stimmungsvoller Naturkulisse und putzigen, magischen Begleitern.

Der neue Trailer zeigt keine großen Effekte, sondern gibt sich eher still und mystisch. Präsentiert werden zugleich erste Bilder der Spielwelt und der Natur, durch die sich die Spieler bewegen. Im Zentrum von Hela steht die titelgebende Hexe. Sie hat Jahrzehntelang ihre Magie für das Wohl der Menschen eingesetzt. Nun ist sie selbst allerdings schwer erkrankt. Ihre kleinen tierischen Begleiter, agile Mäuse mit magischen Fähigkeiten, begeben sich auf die Suche nach einem Heilmittel. Spieler erforschen in Hela eine weite Welt, die von der Natur Skandinaviens inspiriert wurde. Die Reise führt sie durch verwunschene Wälder, glitzernde Seen und zerklüftete Gebirge.

Das wichtigste Tool der kleinen Mäuse ist ein magischer Rucksack. Er dient nicht nur zum Sammeln von Ressourcen, sondern auch zum Lösen der komplexen Rätsel im Spiel. Ein weiteres zentrales Element ist die Physik der Spielwelt. Objekte verhalten sich realistisch und reagieren auf Magie und Naturkräfte. Die Umgebung selbst ist dynamisch. Pflanzen wachsen und das Wetter verändert sich. Die Welt um den Spieler herum verändert sich stetig, abhängig von den Entscheidungen, die man trifft.

Hela kann nicht nur als Einzelspieler erlebt werden. Spieler können lokal und online mit anderen zusammen auf Erkundung gehen. Neben der Erkundung stehen auch Braukunst und Futtersuche im Fokus des Spiels. Hela erscheint im September 2025 für PC, Xbox One, Xbox Series X/S und PlayStation 5.

Wer möchte, kann sich das Spiel auf Steam auf die Wunschliste setzen. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Webseite.