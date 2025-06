Werbung

Während das Steam Next Fest hat Publisher NEXON den Startschuss für den öffentlichen Alphatest von Vindictus: Defying Fate gegeben. Das Action-RPG wird der Nachfolger von Vindictus aus dem Jahr 2010. Der aktuell spielbare Build basiert auf einer Pre-Alpha aus dem März 2025, die für den jetzigen Test überarbeitet wurde. Sie bietet eine überarbeitete Spielerfahrung und neue Inhalte.

Der neue Alphatest präsentiert den sogenannten Fitting Room. Das umfangreiche Charakter-Anpassungstool erlaubt es Spielern, schon einen Blick auf den späteren Charaktereditor zu werfen. Zur Wahl stehen verschiedene Outfits, Körperbautypen, Frisuren, Narben und Muttermale. Die Alpha-Demo gibt einen ersten Ausblick auf die Hintergrundgeschichte des Spiels. Spieler schlüpfen in die Rolle eines Mitglieds der Kalbram-Söldner und nehmen an Missionen in und um das Dorf Colhen teil. Neben der Erkundung der nördlichen Ruinen, die von einer Gruppe Gnolls bedrängt werden, wartet mit Hoarfrost Hollow ein Finalkampf.

Die Alpha will besonders den kooperativen 4-Spieler-Modus für Bosskämpfe vorstellen. Bis zu vier Spieler werden per automatischem Matchmaking in Gruppen zusammengewürfelt und dürfen sich danach zwei Bossen stellen. Wer lieber solo spielt, kann sich den Bossen auch allein stellen. Im Kampf liegt der Fokus auf Geschick und Timing. Der Action-RPG-Titel setzt seinen Fokus voll auf skillbasierte Kämpfe und düstere Fantasy-Atmosphäre.

Wann das Spiel erscheinen soll, ist aktuell noch nicht bekannt. Auch, ob noch weitere Testphasen folgen, ist unklar. Wahrscheinlich wird vor dem Release aber noch einige Zeit vergehen, da es sich aktuell um eine sehr frühe Version des Spiels handelt. Interessierte Spieler können sich den Client der Alpha-Version über die Steam-Seite von Vindictus: Defying Fate herunterladen. Der Test läuft noch bis zum 16. Juni 2025.