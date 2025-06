Werbung

META Publishing und das türkische Indie-Studio Pokuch haben Vlind Descent vorgestellt. Das Spiel befindet sich noch in Entwicklung und wird 2026 im Early Access auf Steam erscheinen. Der frisch veröffentlichte Ankündigungstrailer gibt bereits einen Einblick in das, was Spieler später erwarten soll.

Nach einer Bruchlandung auf dem Mars erwacht ein namenloser Überlebender allein in einem weit verzweigten, biologisch aktiven Höhlensystem. Die anfängliche Suche nach vermissten Crewmitgliedern weicht schnell der Erkenntnis, dass diese Welt lebt und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Die unterirdische Umgebung ist kein statischer Schauplatz, sondern ein bewusst reagierendes Ökosystem, das sich erinnert, anpasst und verteidigt.

Die lebendige Welt von Blind Descent basiert auf dem sogenannten Symbiose-System, das laut den Entwicklern von der animierten Sci-Fi-Miniserie Scavengers Reign inspiriert wurde. Hier interagieren Spieler nicht nur mit der Umwelt, sie müssen sie verstehen, respektieren und sich ihr anpassen. Details zu diesem System sollen in den kommenden Monaten enthüllt werden. Das visuelle Design stammt unter anderem von Illustrator Jon Juarez, der auch bereits als Production Designer für Scavengers Reign tätig war.

Spieler erkunden unterirdische Biome voller einzigartiger Lebensformen, beobachten ihr Verhalten und entwickeln darauf aufbauend Werkzeuge, um sich besser anpassen zu können. Sie errichten Basen, die jedoch von der Umwelt zurückerobert werden können, wenn sie nicht regelmäßig gepflegt oder geschützt werden. Durch den Kontakt mit Sporen, Früchten oder Infektionen kommt es zu körperlichen Veränderungen, die neue Fähigkeiten freischalten.

Zu den freischaltbaren Tools zählt beispielsweise eine Kletterausrüstung, um sich sicher durch gefährliches Terrain zu bewegen. Wer nicht allein überleben will, kann sich mit bis zu drei weiteren Spielern im Online-Koop zusammenschließen. Mit Blind Descent will Pokuch ein langsames, aber tiefgründiges Survival-Erlebnis bieten. Sci-Fi-Fans erwartet ein düsteres, stilistisch eigenständiges Survival-Erlebnis unter der Marsoberfläche.