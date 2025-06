Werbung

Die Dynasty-Reihe hat gezeigt, dass es durchaus einen Markt für eine Mischung aus Aufbau, Action und Rollenspiel gibt. Entwickler Toplitz hat nach demselben Prinzip gleich mehrere Spiele veröffentlicht und noch weitere in der Planung. So kommen zu Medieval Dynasty, dass sich seit 2021 auf Steam abrufen lässt, noch das 2024 veröffentlichte Sengoku Dynasty, Farmer’s Dynasty von 2019, Lumberjack Dynasty von 2021 und schließlich sogar Wild West Dynasty von 2024. In diesem Jahr soll noch die Fortsetzung von Farmer’s Dynasty erscheinen, gefolgt von dem neuen Vikings Dynasty. Der mit Abstand erfolgreichste Teil dieser Reihe dürfte allerdings Medieval Dynasty sein. Die Indie-Entwickler von Studio 369 wollen diesem Titel nun Konkurrenz machen.

Noble Legacy versetzt Spieler auch in ein mittelalterliches Setting. Dort können sie ihre eigene Stadt erschaffen. Nachdem die noch namenlose Hauptfigur aus dem Krieg nach Hause kommt, findet sie den Landstrich ihrer Familie verwüstet und muss bei Null anfangen, um sich in der Welt einen Namen zu machen. Aus der Third Person bauen wir einzelne Gebäude von Grund auf selbst auf. Dazu benötigte Rohstoffe werden zunächst von Hand eingesammelt und je weiter unser Dorf wächst, desto mehr neue Bewohner ziehen wir an.

Neu hinzugekommene Bewohner bringen die Ökonomie des Dorfes in Schwung. Allerdings haben sie auch ihre eigenen Bedürfnisse, die erfüllt werden müssen. Wenn es ihnen im Dorf gefällt, leveln die Bewohner auch automatisch auf. Sie verfügen zudem über ein Moralsystem. Es gilt, eine funktionierende Ökonomie aufzubauen und das verfallene Reich zu neuem Glanz zu führen. Die Entwickler versprechen hier tiefgreifende Wirtschaftssimulation zwischen den Königreichen und die Möglichkeit, Handel zu betreiben. Wer den Überblick behalten will, kann jederzeit auf die Strategiekarte wechseln. Dort lässt sich ein strategisches Bild der gesamten Welt erfassen.

Einen festen Release-Termin hat Nobel Legacy aktuell noch nicht. Allerdings soll das Spiel bald in den Early Access starten. Wer möchte, kann sich den Titel bereits bei Steam auf die Wunschliste setzen. Dort ist auch eine kostenlose Demo verfügbar.