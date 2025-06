Werbung

Gestern Abend startete das alljährliche Summer Game Fest mit Geoff Keighley. Im Rahmen der knapp dreieinhalb stündigen Show wurden etliche neue Spiele, Erweiterungen und Sonderaktionen präsentiert, die in den nächsten Monaten erscheinen sollen. Wer sich die Show in Gänze ansehen möchte, kann das Video on Demand auf YouTube abrufen. Bei der Vielzahl an präsentierten Spielen finden sich auch einige überraschende Ankündigung und kommende Highlights

Nach der Begrüßung durch Geoff Keighley startete die Show direkt mit dem finsteren Mortal Shell 2. Die Fortsetzung des Soulslike-Action-Adventures von 2020 soll Anfang 2026 eine Beta-Testphase starten. Im Trailer sind bereits blutige Kämpfe gegen allerlei Monster zu sehen. Ähnlich brutal präsentierte sich auch der Shooter ILL. Die Entwickler betonen die realistische Spielphysik, die sich auch darin zeigt, dass man seinen Gegnern Körperteile mit gezielten Schüssen abtrennen kann. Ein Release-Datum gibt es noch nicht, das Spiel kann aber bereits auf die Wunschliste gesetzt werden.

Generell gab es an dem Abend viel neues Material für Shooter- und Horror-Fans. Das Highlight des Abends war aber die Enthüllung des neuen Resident Evil: Requiem. Der neunte Teil der Horror-Reihe wurde zum Ende der Show präsentiert. Zu sehen war bereits die neue Hauptfigur Grace Ashcroft. Die FBI-Agentin wird zur Untersuchung von mysteriösen Mordfällen in das Redwood Hotel in Raccoon City geschickt. Der neue Trailer zeigt eine neue Ausrichtung der Reihe. Bislang war keine Spur von Ethan Winters, der Hauptfigur aus den beiden Vorgängern, zu sehen. Stattdessen konnten Zuschauer jedoch einen Blick auf die Ruinen des Polizeipräsidiums von Raccoon City werfen, in welchem der erste Serienteil spielt. Einen Release-Termin hat man auch direkt bekannt gegeben. Resident Evil 9: Requiem erscheint am 27. Februar 2026 für PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S.

An der Shooter-Front wurde Atomic Heart 2 vorgestellt. Mit der Fortsetzung will man mehr auf den Rollenspiel-Aspekt setzen. Viele Informationen gibt es allerdings noch nicht. Informationen zum Release-Zeitraum stehen auch noch aus. Abgedrehter wird es mit MOUSE PI for hire. Der schwarz weiß Shooter im Retro-Cartoon-Look geizt ebenfalls nicht mit Blut und soll noch dieses Jahr erscheinen. Ebenfalls für 2025 ist die Veröffentlichung von Dying Light: The Beast angedacht. Am 22. August, also während der diesjährigen gamescom, geht es darin wieder um das Überleben in einer von Zombies überrannten Welt. Realistischer geht es in Mafia: The old Country zu. Das Spiel hat einen neuen Trailer erhalten.

Mit Code Vein 2 wurde noch ein weiteres Soulslike gezeigt. Auch Lies of Pi aus dem Jahre 2023 zeigte einen neuen Trailer für den DLC Overture. Dieser wurde noch während der Show als Shadow-Drop veröffentlicht. Außerdem hat der Entwickler ein kostenloses Update veröffentlicht, dass es Spielern nun erlaubt, zwischen drei Schwierigkeitsgraden zu wählen. Damit soll das Soulslike auch für Anfänger zugänglicher werden.

Obwohl der Titel schon am 10. Juni startet, wurde auch noch ein neuer Trailer zum MMO Dune: Awakening präsentiert. 2026 soll Scott Pilgrim seinen Weg zurück auf die Bildschirme finden. Der Side-Scroller bietet die Möglichkeit für einen 4-Spieler-Koop und verfügt zum Beginn über 7 spielbare Charaktere. Genau wie in der Vorlage muss sich Scott Veganern, Robotern und Dämonen stellen.

Mittelalterlich wird es im Sandbox-Spiel Chronicles Medieval. Der Trailer wird von Hollywood-Schauspieler Tom Hardy gesprochen. Im Spiel können die Spieler ihre Handlungen frei wählen. Ähnlich wie bei Mount & Blade steht ihnen frei, ob sie kämpfen, Handel treiben oder ihr Imperium durch Diplomatie vergrößern.

Mit Game of Thrones: War of Westeros soll 2026 ein RTS-Titel im berühmten Universum von George R.R. Martin erscheinen. Auch dieses Spiel kann bereits auf die Wunschliste gesetzt werden. Dinosaurier-Fans können in Jurassic World Evolution 3 erneut ihren eigenen Dino-Park bauen. Mit allen Vor- und Nachteilen von gefangenen Urzeit-Echsen. Vorbestellungen sind seit gestern möglich. Das Spiel erscheint am 21. Oktober 2025. Am Sonntagabend folgt der Xbox Showcase. Möglicherweise hält dieser weitere Ankündigungen bereit.