Entwickler Siege Camp hat 2022 das Multiplayer-Spiel Foxhole veröffentlicht. Darin können mehrere hundert Spieler gemeinsam in einem Kriegsszenario gegeneinander antreten. Das kommende Mittelalter-MMORPG Anvil Empires will dieses Prinzip auf ein mittelalterliches Schlachtfeld übertragen und Echtzeitstrategie und Massively Multiplayer Online Role-Playing Game miteinander vermischen. Anvil Empires setzt auf riesige, von Spielern gesteuerte Armeen und eine persistente Welt, die sich ständig entwickelt.

Im Zentrum von Anvil Empires stehen die Online-Matches mit bis zu 1.000 Spielern. Jeder einzelne Soldat wird von einem echten Spieler gesteuert. Auf den Karten gibt es keine sicheren Zonen. PvP ist jederzeit möglich. Spieler können zu Fuß, zu Pferd oder mit Booten unterwegs sein, um ihre Ziele zu erreichen. Wie bei anderen Strategie-Titeln darf auch hier die Logistik nicht vernachlässigt werden. Die Armeen benötigen Nahrung, Waffen und Munition.

Neben dem Kampf geht es auch um den Aufbau und die Entwicklung von Siedlungen. Spieler können Dörfer errichten und diese zu florierenden Städten ausbauen. Dabei müssen Ressourcen wie Holz, Stein und Nahrung beschafft und gemanagt werden. Der Handel mit benachbarten Siedlungen ist ebenfalls möglich und laut den Entwicklern essenziell für den wirtschaftlichen Erfolg. Komplexe Festungsanlagen, die an Titel wie Stronghold erinnern, können nach eigenen Vorstellungen errichtet werden.

In den jüngsten Updates haben die Entwickler auch Schiffe und Seereisen als neue Features eingeführt. Diese können bis zu acht Passagiere sowie zwei Fahrzeuge transportieren. Das Wetter hat entscheidenden Einfluss auf die Geschwindigkeit der Schiffe. In den unterirdischen Bereichen der Karte gibt es neben einigen Gefahren auch zusätzliche Ressourcen und strategische Möglichkeiten. Aktuell können Spieler kostenlos an einem Stresstest teilnehmen. Dieser lässt sich bei Steam abrufen. Ein finales Release für Anvil Empires steht noch nicht fest.