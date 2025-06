Werbung

Mit M.I.N.S.K. wollen die Indie-Entwickler von sodesign ihr erstes Spiel veröffentlichen. Bis vor kurzem dürfte der Titel vielen noch kein Begriff gewesen sein. Dann allerdings gingen die letzten Social-Media-Posts, die einige Eindrücke des kommenden Titels zeigen sollen, viral. Der erfolgreichste, knapp einminütige Clip, konnte auf Tiktok fast zwei Millionen Klicks erreichen. Zwei weitere Kurzvideos konnten 940.000 beziehungsweise 290.000 Aufrufe generieren. Auch auf dem Instagram-Kanal der Entwickler haben die letzten beiden Beiträge mehr als 100.000 Aufrufe erhalten.

Minsk versetzt die Spieler in eine postapokalyptische Welt. Der Clou ist, dass Käufer in dem Spiel nicht in die Rolle von Menschen schlüpfen, sondern die Kontrolle über einen Androiden übernehmen. Dieser wurde ursprünglich von einem Ingenieur erschaffen, um das Überleben der Menschheit zu sichern. Die Maschinen sollen sich ferngesteuert durch die zerstörten Städte und giftigen Felder bewegen, um für die wenigen überlebenden Menschen wertvolle Ressourcen zu bergen. Die letzten Reste der Menschheit verstecken sich in den Ruinen der einstigen Wolkenkratzer.

Minsk geht einen Schritt in Richtung einer emotionalen und bewegenden Geschichte. Während wir unseren Androiden steuern, treffen wir in der Spielwelt auf einen anderen Roboter, der von einer Biologin gelenkt wird. Fortan ist das Ziel des Spiels, dass sich die beiden Wissenschaftler in persona treffen. Gemeinsam will man den verborgenen Grund für das Ende der Menschheit enthüllen. Bevor man sich Auge in Auge gegenübersteht, gilt es jedoch zuerst, etliche Hindernisse zu überwinden.

Visuell setzt Minsk dabei auf die Unreal Engine 5. Die Level, in denen wir uns bewegen, sind überwiegend vertikal gestaltet. Klettern und gezieltes Springen machen einen Großteil der komplexen Erkundung aus. Durch den kürzlichen Erfolg auf Social Media hat man nun einen neuen öffentlichen Playtest geplant. Dieser wird am 20. Juni 2025 stattfinden. Eine Anmeldung ist bereits auf Steam möglich. Dort kann das Spiel auch auf die Wunschliste gesetzt werden.