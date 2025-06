Werbung

Sony hat für den heutigen Abend überraschend eine State of Play angekündigt. Die Show wurde ab 23.00 Uhr live übertragen und zeigt in rund 45 Minuten eine Auswahl der aktuellen Projekte, auf die sich Playstation-Besitzer in den nächsten Wochen und Monaten freuen können.

Als erstes Spiel wurde Lumines Arise präsentiert, welches noch Ende 2025 erscheinen wird. Bei der Lumines-Reihe handelt es sich um Puzzle-Musik-Spiele. Im Sommer soll eine kostenlose Single- und Multiplayer-Demo erscheinen. Danach gab es einen neuen Trailer mit einigen Ingame-Szenen zum SciFi-Action-Spektakel Pragmata. Das Spiel erscheint 2026 und wir konnten einige neue Szenen zum noch namenlosen Protagonisten und der Kampf-KI Diana, die äußerlich wie ein Kind aussieht, sehen. Extrem brutal und durchgeknallt ging es danach in dem Trailer für Romeo is a Dead Man weiter. Das absurde Comic-Gemetzel setzt dabei auf ein Comic-Intro, Zeitlupensequenzen und einen wilden Mix aus Nah und Fernkampf und bezeichnet sich selbst als Ultraviolence Science Fiction. Erscheinen soll das Spiel ebenfalls 2026, wobei die Macher ein kleines Maybe am Ende angefügt haben. Der CEO von Grasshopper Games, dem Studio hinter Romeo is s Dead Man, erklärte im Anschluss ein wenig mehr zur wirren Story. Der neue angekündigte Titel soll demnächst mit weiteren Informationen versorgt werden.

Auch zu dem lange erwarteten neuen Silent Hill Ableger gab es neues Material. Darin zu sehen die Protagonistin, die sich in den Straßen Tokios mit verschiedensten Silent Hill typischen Monstern messen muss. Zum Einsatz kommt dabei auch das kultige Eisenrohr, zu dem wir bereits in den Vorgängern häufig gegriffen haben. Auch wenn die Gegner im japanischen Schulmädchen-Outfit neu sind, erinnern sie mit ihren stockenden Bewegungen doch sehr an die Nurses der alten Teile. Auf den ersten Blick sieht das Spiel schon sehr gut aus. Release ist der 25. September 2025. Vorbestellungen sind seit heute möglich.

Einen neuen Look gab es auch auf den Castlevania Klon Bloodstained. Hier finden Fans von klassischen Sidescroller Metroidvanias den dritten Teil der erfolgreichen Reihe. Auch Fans von Digimon kamen im heutigen Showcase auf ihre Kosten. Ein neues Abenteuer, das sich mit den kleinen Monstern und der digitalen Welt befasst, soll erscheinen. Am 03. Oktober 2025 erscheint Digimon Story Time Stranger. Final Fantasy Tactics: The ivalice chronicles erhält am 30. September 2025 ein Remake. Wer sich das Spiel kauft, erhält die originale Version von 1997 sowie die überarbeitete Neuausgabe als enhanced Edition. Vorbestellbar ist der Titel ab heute.

Kurios wird es in Baby steps, das am 08. September 2025 erscheint. Dort bewegen wir uns durch eine Open World und treffen auf allerlei seltsame Charaktere, während unsere größte Herausforderung das einzelne Bewegen unserer Beine ist. Für das Golfspiel Everybody's Golf Hot Shots, das am 05. September 2025 erscheint, beginnen auch heute die Vorbestellungen. Am 31. Juli 2025 erscheint ein neues Ninja Gaiden. Cairn hat heute eine neue Demo veröffentlicht, die es Fans erlaubt, einen ersten Blick auf das Kletterspiel zu werfen. Eine neue Mortal Kombat Collection mit allen erschienen Editionen, darunter sowohl Handheld- als auch Arcade-Varianten der klassischen Spiele soll inklusive Online-Option mit der Mortal Kombat Legacy Collection erscheinen. Ein genaues Datum gibt es noch nicht. Es steht nur 2025 als Erscheinungsjahr fest.

Als Hardware wurde der neue Fight Stick von Sony vorgestellt. Das Gerät heißt Project Defiance. Metal Gear Snake Eater erscheint am 28. August und einen neuen Trailer Nioh 3 gab es ebenfalls zu sehen. Der dritte Teil der erfolgreichen Reihe von Team Ninja soll Anfang 2026 erscheinen. Im neuen Teil gibt es nicht nur Samurai Gameplay, nun kommen auch Ninja-Elemente hinzu. Eine Demo zu dem Spiel ist ab heute verfügbar.

Die Macher von Road 96 haben ebenfalls ihr neuestes Spiel vorgestellt. Das postapokalyptische Multiplayer Spiel bringt uns auf einen fernen Planeten, auf dem wir Entscheidungen für den Spielfortgang treffen können. Dabei decken wir allerlei Hintergrundgeschichte von anderen Charakteren auf und können etliche verschiedene Enden der Geschichte erleben. Das Spiel heißt Tides of Tomorrow und kommt am 24. Februar 2026. Es kann jetzt schon gewishlistet werden.

Das überdrehte SciFi-Piratenspiel Sea of Remnants erscheint Anfang 2026 und entführt uns in eine Welt mit allerlei Anleihen an beispielsweise Arielle und andere bekannte Titel. Auch die Macher von Journey melden sich mit einem neuen Spiel zurück. Dieses kommt mit einem ähnlichen Prinzip und setzt erneut auf stimmungsvolles, entspanntes Gameplay. Sword of the Sea erscheint am 19. August 2025.

Während vor kurzem neue Infos zum geplanten James Bond Titel auftauchten, warteten viele Fans auf neue Informationen im Rahmen des Summer Game Fest. Überraschenderweise wurde das Spiel nun aber schon während Sonys State of Play enthüllt. Es heißt, wie bereits vermutet, First Light. Darin zu sehen ist ein junger James Bond, der sich seine Nummer 007 erst verdienen muss. Angekündigt wurde der Titel für Anfang 2026. Noch in diesem Jahr soll es ein Gameplay Reveal geben. Direkt nach dem Geheimagenten ging es wieder ins historische Japan. Ein neuer Teaser zu Ghost of Yotei kündigte ein Gameplay Deep Dive für Juli an. Den Abschluss der Show machte Marvel Tokon Fighting Souls. Das Prügelspiel wurde für 2026 angekündigt. Im Trailer waren quasi alle bekannten Marvel-Helden zu sehen, die im bunten Comic-Look gegeneinander antraten. Der Titel bietet unter anderem einen Vier-gegen-Vier-Tag-Team-Modus.