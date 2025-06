Werbung

Elden Ring: Nightreign erweitert das Soulsborne-Universum um ein strategisch orientiertes Multiplayer-Erlebnis, kann auf technischer Ebene jedoch nicht vollständig überzeugen, wie Digital Foundry in einer Analyse festgestellt hat. Unter anderem werden vor allem die fehlende Unterstützung für Sonys leistungsstärkere PlayStation 5 Pro kritisiert sowie die weitgehend unveränderte technische Basis im Vergleich zur Beta-Version.

Im Grafikmodus mit fixer 4K-Auflösung erreicht die PlayStation 5 beim typischen Open-World-Gameplay Werte zwischen 30 und 45 Bildern pro Sekunde. In besonders rechenintensiven Bereichen wie dem Limveld-Gebiet fällt die Framerate auf bis zu 39 FPS ab. Die Xbox Series X bietet eine vergleichbare Performance, ebenfalls ohne signifikante technische Vorteile. Ein zusätzlicher Raytracing-Modus, wie er noch im Hauptspiel Elden Ring vorhanden war, ist in Nightreign nicht mehr enthalten.

Auch für die PlayStation 5 Pro gibt es keine speziellen Optimierungen. Das Spiel läuft lediglich als Standardversion auf der neuen Konsole, profitiert dort jedoch zumindest von stabileren Framerates und minimal besserer Bildqualität.

Auf der PlayStation 5 Pro erreicht das Spiel im Framerate-Modus überwiegend zwischen 50 und 60 FPS, mit Einbrüchen in aufwendigen Umgebungen bei um die 40 FPS. Im Durchschnitt misst Digital Foundry in einem Testlauf 47 FPS bei einer Auflösung zwischen 1512p und 4K, was der PlayStation 5 Pro insgesamt noch die beste Leistung im Feld sichert. Dahinter folgen die PlayStation 5 und Xbox Series X mit etwa 35 FPS, die Series S liegt mit durchschnittlich 32 FPS am unteren Ende.

Insgesamt bleibt die technische Umsetzung daher hinter den Erwartungen zurück. Selbst in zentralen Spielbereiche zeigen sich laut der Analyse keine sichtbaren Verbesserungen im Vergleich zur Beta. Daneben haben ältere Konsolen wie die PlayStation 4 mit dem Titel zu kämpfen. Damit bietet Elden Ring: Nightreign zwar ein solides inhaltliches Erlebnis für Fans des Genres, lässt im Hinblick auf moderne Konsolenfunktionen und Performance-Optimierung jedoch klare Potenziale ungenutzt. Insbesondere die Abwesenheit dedizierter Upgrades für die PlayStation 5 Pro wird von Digital Foundry als besorgniserregend bewertet, da sie einen möglichen Trend markiert, neue Hardware bei Veröffentlichungen zu ignorieren.