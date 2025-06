Werbung

Mit "Elden Ring: Nightreign" ist FromSoftwares neuester Titel gerade erst am 30. Mai 2025 erschienen. Das Spiel geht einen für den Hersteller eher ungewöhnlichen Weg und setzt voll auf Koop-Abenteuer. Es ist allerdings auch möglich, die kurzen Spielrunden allein anzugehen. Hier erntet das Spiel jedoch Kritik, da der Modus vielen Spielern als übertrieben schwer erschien. Mit dem Release von Patch 1.01.1 möchte man genau hier entgegenwirken.



Um es Solospielern ein bisschen einfacher zu machen, werden diese nach ihrem Tod nun einmal wiederbelebt. Zuvor war nach dem Tod Schluss mit dem Run. Die zweite Chance ermöglicht einen zusätzlichen Versuch. Damit soll der zweite verfügbare Spielmodus nun zugänglicher sein. Wer alleine unterwegs ist, erhält auch mehr Runen, als dies bislang der Fall war. Neben dem Solospiel können Spieler in einer Dreiergruppe auf Bossjagd gehen. Die Möglichkeit, mit lediglich zwei Abenteurern loszuziehen, wurde von FromSoftware noch nicht berücksichtigt.

Neben dem Solomodus geht der Patch andere Baustellen des Spiels an. So sollen Spieler, die es schaffen, bis zum dritten Tag zu überleben, bessere Belohnungen erhalten, wenn sie den Nachtfürsten bezwingen. Neu in Nightreign ist die Option, sich an Kanten hochzuziehen. Diese wurde in der Steam-Version nun noch einmal überarbeitet, damit sich die Spielfigur etwas zielsicherer an den Kanten festhält.

Zu diesen Änderungen kommt noch einmal eine ganze Menge an Bugfixes, die das Spielerlebnis verbessern sollen. Dazu zählen viele Verbesserungen beim Auslösen der Spezialfähigkeiten der acht Charakterklassen. Auch Probleme beim Aufheben von Gegenständen innerhalb der Level wurden korrigiert. Fehler im angezeigten Text wurden ebenso verbessert.

Informationen zum Patch finden sich auf der offiziellen Webseite. Wer möchte, kann sich das Spiel zum Preis von 39,99 Euro auf Steam zulegen. Die Deluxe Edition für 54,99 Euro beinhaltet neben dem Standardspiel noch einen DLC, der Ende des Jahres erscheinen soll, sowie zusätzliche spielbare Charaktere und Bosse. Hinzu kommen ein digitales Artbook und der Mini Soundtrack.